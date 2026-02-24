自由電子報
娛樂 日韓

《天機試煉場》粗俗發言開殉職案玩笑？全炫茂挨轟急滅火

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國知名主持人全炫茂，近日在Disney+熱門韓綜《天機試煉場》中，因談及殉職警察案件時，使用韓語「칼빵」（意指被刀刺傷、帶有粗俗語感）一詞，引發輿論炸鍋；爭議延燒數日後，23日透過經紀公司正式道歉。

《天機試煉場》第二集節目提供2004年殉職警察李宰賢的案件資料，由參賽命理人士推測死因。

《天機試煉場》觀察者全炫茂。（翻攝自Disney+）《天機試煉場》觀察者全炫茂。（翻攝自Disney+）

其中一名命理師提到：「一般不是把被刀刺叫做『칼빵』嗎？」全炫茂在整理發言時回應：「穿制服的人，被刀刺（칼빵），太直接了。」另一位主持人神童也附和：「那詞很好。」

播出後，相關畫面迅速在網路擴散，韓國網友質疑，在談論因公殉職的公務人員時，使用帶有粗鄙意味的詞彙是否妥當；全國警察職場協議會隨即發聲，直指將殉職犧牲以低俗用語呈現、甚至成為娛樂橋段，是對逝者與家屬的二度傷害。

23日，全炫茂所屬SM C&C發表聲明表示，對於節目中用語造成逝者與家屬傷害，「深感沉重責任」。

《天機試煉場》主視覺海報。（Disney+提供）《天機試煉場》主視覺海報。（Disney+提供）

聲明指出，主持人在整理來賓發言時引用部分詞語，未能充分審視語境與分寸，未盡到應有的尊重，對此深刻反省，並向家屬與觀眾致歉，公司承諾將加強內部檢討，避免類似情況再次發生。

事實上，《天機試煉場》自開播以來就爭議不斷；節目形式為49名命理人士透過製作單位提供的真實案件資訊推測死因，主打「推理與靈視能力」競賽，原本因爭議諧星朴娜勑回歸而備受關注，近來卻接連踩到敏感議題。

先前節目因使用2001年弘濟洞火災殉職消防員資料，引發家屬不滿，死者家屬質疑，原以為節目宗旨是紀念英雄，卻變成以推測死因為娛樂橋段；製作單位回應，所有資訊皆取得使用同意，也意識到案件敏感性並審慎製作。

