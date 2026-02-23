麥可B喬丹任頒獎人 男星突在典禮「爆粗口」仍獲掌聲

男星麥可·B·喬丹（左）與戴洛伊·林道頒獎時，突然傳出一名男子爆粗口。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕有「英國奧斯卡」美稱的英國影藝學院（BAFTA）電影獎，稍早在倫敦舉行頒獎典禮。男星麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）與戴洛伊·林道（Delroy Lindo）頒獎時，突然傳出一名男子爆粗口，現場及螢幕前的觀眾都聽見。

英國獨立電影《I Swear》海報。（翻攝自X）

根據CNN報導，爆粗口的男子是英國獨立電影《I Swear》（《妥瑞氏症與我》）的主人翁戴維森（John Davidson）。戴維森在典禮前就曾表示，很擔心自己會發作，出現非自發性抽動症狀。

請繼續往下閱讀...

戴維森在紅毯上坦言：「像今天這樣人潮眾多的場合，我感到非常焦慮，擔心會發作。不同的情境會觸發不同的情緒與抽動反應。」不過，現場觀眾在典禮前就被提醒，可能會出現抽動或非自發性爆粗口的狀況，因此戴維森在場內獲得熱烈掌聲。

戴維森在紅毯上坦言：「像今天這樣人潮眾多的場合，我感到非常焦慮，擔心會發作］。（法新社）

爆出粗口後，主持人艾倫·康明（Alan Cumming）呼籲，對這些「強烈且具冒犯性的言語」給予「理解」。他提醒，妥瑞氏症是一種失能障礙，抽動並非自主行為，並表示：「今晚您若感覺受到冒犯，我們深表歉意。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法