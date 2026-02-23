（獨家）抖音神曲破1.4億點閱！歌手余秀娟驚爆「0收入」

余秀娟雖擁有抖音破億神曲，卻0收入。（百福娛樂提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕余秀娟以《我該如何忘了你》一曲在抖音平台創下近1億4千萬超高點閱，很多朋友都以為她擁有一首抖音破億神曲，應該賺很多，沒想到余秀娟卻驚爆「0收入」。

余秀娟20歲就曾參加江蕙盃全國歌唱大賽拿到總冠軍，她說自己從小跟爸爸一樣愛唱歌，爸爸一直希望她能當歌星，特別鼓勵她參加江蕙盃全國歌唱大賽，只是當年她已有男朋友，即使得到總冠軍，仍嚮往家庭生活，選擇放棄星夢。

只是選擇愛情放棄星夢的她，最終還是離婚收場。余秀娟表示，她人生只參加兩次歌唱比賽都拿到冠軍，還好第二次參加歌唱比賽碰到製作人廖偉志，找她演唱《我該如何忘了你》，不但讓她得以一圓歌手夢，這首歌曲還成了抖音破億神曲。

余秀娟去西湖拍新歌《請你不要走》、《世間有真愛》MV時，發現有歌迷認出她。（百福娛樂提供）

余秀娟表示，很多人以為《我該如何忘了你》創下近1億4千萬的點閱流量，她應該賺很多錢，事實上卻是0收入。就連寫歌的製作人廖偉志版稅也拿不到版稅，才知道抖音只是一個平台，不會付歌曲的流量版稅。

她笑說雖然0收入，不過前陣子去西湖拍新歌《請你不要走》、《世間有真愛》MV時，發現有歌迷認出她，問她：「妳是那個唱《我該如何忘了你》的余秀娟吧！」也算有所收穫，希望馬年能夠歌紅人也紅，有更多表演機會、實際的收入。

