自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（獨家）抖音神曲破1.4億點閱！歌手余秀娟驚爆「0收入」

余秀娟雖擁有抖音破億神曲，卻0收入。（百福娛樂提供）余秀娟雖擁有抖音破億神曲，卻0收入。（百福娛樂提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕余秀娟以《我該如何忘了你》一曲在抖音平台創下近1億4千萬超高點閱，很多朋友都以為她擁有一首抖音破億神曲，應該賺很多，沒想到余秀娟卻驚爆「0收入」。

余秀娟20歲就曾參加江蕙盃全國歌唱大賽拿到總冠軍，她說自己從小跟爸爸一樣愛唱歌，爸爸一直希望她能當歌星，特別鼓勵她參加江蕙盃全國歌唱大賽，只是當年她已有男朋友，即使得到總冠軍，仍嚮往家庭生活，選擇放棄星夢。

只是選擇愛情放棄星夢的她，最終還是離婚收場。余秀娟表示，她人生只參加兩次歌唱比賽都拿到冠軍，還好第二次參加歌唱比賽碰到製作人廖偉志，找她演唱《我該如何忘了你》，不但讓她得以一圓歌手夢，這首歌曲還成了抖音破億神曲。

余秀娟去西湖拍新歌《請你不要走》、《世間有真愛》MV時，發現有歌迷認出她。（百福娛樂提供）余秀娟去西湖拍新歌《請你不要走》、《世間有真愛》MV時，發現有歌迷認出她。（百福娛樂提供）

余秀娟表示，很多人以為《我該如何忘了你》創下近1億4千萬的點閱流量，她應該賺很多錢，事實上卻是0收入。就連寫歌的製作人廖偉志版稅也拿不到版稅，才知道抖音只是一個平台，不會付歌曲的流量版稅。

她笑說雖然0收入，不過前陣子去西湖拍新歌《請你不要走》、《世間有真愛》MV時，發現有歌迷認出她，問她：「妳是那個唱《我該如何忘了你》的余秀娟吧！」也算有所收穫，希望馬年能夠歌紅人也紅，有更多表演機會、實際的收入。　

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中