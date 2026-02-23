閔熙珍從神製作人到奪權主腦 D社揭NewJeans成棋子

韓國人氣女團NewJeans仍深陷法律泥沼。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣女團NewJeans背後操刀的製作人閔熙珍，與前東家HYBE的官司尚未落幕，如今又再掀風波。今（23）日，閔熙珍遭韓媒《Dispatch》（以下簡稱D社）爆料有「四大奪權計畫」，包括與日本財閥密會尋求投資、在香港公演私下簽約，以及為NewJeans策畫「受害者人設」。

閔熙珍本人在訴訟中獲得賠償255億韓元（約新台幣6.1億元），NewJeans卻似乎更深陷法律泥沼。

一手打造無數神團體的製作人閔熙珍。（翻攝自X）

D社指出，NewJeans去年11月舉行記者會宣告解除合約，之後拒絕經紀公司ADOR安排的活動，隨後更飛往日本拜會72歲賽車巨擘「鄉和道」。D社爆料，這場會面由閔熙珍牽線，主因是資金需求，因此拜訪這位背景雄厚的日本財閥。

鄉和道的外祖父是普利司通創辦人。報導指出，閔熙珍積極利用鄉和道對NewJeans的喜愛，召集全體成員飛往日本見面，引發外界猜測是在為後續投資鋪路。

D社報導，NewJeans與鄉和道至少會面3次以上，成員們甚至替鄉和道準備生日禮物與手寫信。「閔熙珍說他是重要的人。成員們雖然感到疑惑，但還是準備了。」之後NewJeans以NJZ名義發表新歌《Pit-Stop》，外界認為這是閔熙珍刻意準備討好鄉和道的作品。

韓國人氣女團NewJeans在香港演出，被D社報導指掩蓋閔熙珍的介入。（翻攝自IG）

另外，在法庭上，NewJeans指香港演出為「主辦方支援」，掩蓋閔熙珍的介入。該場演出費高達35萬美元（約新台幣1110萬元）。

閔熙珍為規避「違規接觸」等法律疑慮，刻意不將自己的名字擺上檯面，但她早在去年12月就與家長及律師討論合約細節。香港演出被視為將舞台當作獨立活動宣傳基地，不顧法院假處分強行登台並發表新歌。

Danielle遭踢出NewJeans。（翻攝自IG）

為了在訴訟中取得優勢，D社指出，閔熙珍與成員家長聯手打造「受害者人設」。唯一被踢出的成員Danielle，其母親曾提議以「成員感到心理壓力」為由拒絕出席活動，閔熙珍隨即指示將相關內容發布在宣傳帳號上，試圖透過強調「有ADOR在就很不安」的心理傷害，累積合約無效的主張，進一步推翻法院決定。

如今，策畫整局的閔熙珍拿到巨額賠償，Danielle遭踢出NewJeans，剩餘成員雖回歸舞台，卻仍面臨違約風險。

