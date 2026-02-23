自由電子報
娛樂 最新消息

《甄嬛傳》過年狂播6萬人在線 加護病房寶寶追劇真相催淚

自2022年開始，農曆春節期間便馬拉松式播出《後宮甄嬛傳》。（翻攝自微博）自2022年開始，農曆春節期間便馬拉松式播出《後宮甄嬛傳》。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕自2022年開始，農曆春節期間便馬拉松式播出《後宮甄嬛傳》。沒想到今年2026年，初五「皇上駕崩」時，線上收視人數仍突破6萬人。這種奇特現象，連外國媒體都關注並報導。除了各式各樣的經典金句、網路哏圖，今年社群媒體上更有醫師曝光，一名4個月大的初生嬰兒竟然也跟上甄嬛風，還出現令人眼眶泛淚的一幕。

台大兒童醫院兒童心臟科醫師陳俊安透露，有一名4月大的嬰兒也跟著大家追甄嬛。（八大電視提供）台大兒童醫院兒童心臟科醫師陳俊安透露，有一名4月大的嬰兒也跟著大家追甄嬛。（八大電視提供）

台大兒童醫院兒童心臟科醫師陳俊安在臉書「兒童心臟會客室：聊聊孩子們的心事」今（23）日早上發文指出：「過年期間，來嬰兒加護病房查房時，令我印象深刻的一件事，是有個孩子床邊的筆電（平常是用來查資料、輸醫令的）竟播放著……《後宮甄嬛傳》！！！」他開玩笑地說，擔心這孩子長大做著皇帝夢，或是太懂權謀算計，忍不住問護理師，為何4個月大的寶寶要看這齣戲。

發文底下配著甄嬛傳當中的台詞「看得人心裡暖暖的」。（翻攝自臉書）發文底下配著甄嬛傳當中的台詞「看得人心裡暖暖的」。（翻攝自臉書）

護理師回答：「他很特別，喜歡旁邊有聲音，而且不是卡通，是要真人講話的那種。」更奇妙的是，「聲音一停他就會哭。」思來想去，只有這齣戲會一直馬拉松式播放，所以就讓寶寶跟上這波宮鬥風潮。

故事最後出現大逆轉。陳俊安表示，這名小觀眾狀況進步很多，還開玩笑說：「應該在皇上駕崩之前，就可以轉上普通病房跟家人團圓了。」聽到這裡，不免讓人心裡暖暖的。

孫儷主演的《後宮甄嬛傳》受到廣大觀眾歡迎。（翻攝自微博）孫儷主演的《後宮甄嬛傳》受到廣大觀眾歡迎。（翻攝自微博）

點圖放大
點圖放大body

