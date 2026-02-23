自由電子報
娛樂 最新消息

岳父因小舅子債務脫離父子關係 《無間道III》歌手拿漁網收紅包

香港歌手李克勤唱過許多影視歌曲。（翻攝自微博）香港歌手李克勤唱過許多影視歌曲。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲的香港歌手李克勤曾為電影《無間道III終極無間》演唱主題曲《自作自受》，過去也為《賭聖》、《賭場風雲》等電影、電視演唱歌曲，去年11月爆出他的岳父因為兒子的債務問題脫離父子關係，最近春節期間，李克勤則在美國的演唱會上開心收到許多熱情歌迷給的紅包，還多到必須拿出漁網收集紅包，逗笑現場觀眾。

李克勤春節期間在美國開唱，幽默拿出漁網收紅包。（翻攝自微博）李克勤春節期間在美國開唱，幽默拿出漁網收紅包。（翻攝自微博）

李克勤雖是在美國開唱，但仍收到很多歌迷給的紅包，這是香港的習俗，象徵祝福與平安，這一習俗也帶到海外，讓華人歌迷感受到文化的歸屬感。他幽默拿出橘色漁網收集紅包，很多粉絲誇他「幽默接地氣」，還有粉絲形容他「業務能力與人品雙在線」，儘管有些網友看到演唱會上影片質疑他收紅包是否得宜？不過更多的網友則護衛李克勤，強調這是香港演唱會文化的一部分，過年期間開唱，給歌手紅包重點不在於金錢數字，而是祝福心意。

李克勤（右）在演唱會上收到熱情歌迷給的紅包。（翻攝自微博）李克勤（右）在演唱會上收到熱情歌迷給的紅包。（翻攝自微博）

去年11月中旬，李克勤的港姐冠軍老婆盧淑儀在社群曬出父親的臉書截圖，上面強調父親已與她的弟弟斷絕父子關係，主要是弟弟多次捲入債務問題，家人已幫忙還了高額欠債，還是還不完，盧爸爸只好選擇脫離父子關係，當時李克勤被問到這尷尬問題曾表示：「我感到非常心痛，我完全支持及尊重岳父、岳母與我太太的決定。」

