無套千人斬才2週 AV女優突宣布懷孕孩子爸是誰？

英國AV女優邦妮曾創下12小時千人斬紀錄。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國AV女優邦妮（Bonnie Blue，本名Tia Billinger）日前才舉辦「無套千人斬」，作風超狂的她還特別把日期安排在自己的「排卵高峰期」。活動過去2週後，邦妮就宣布自己懷孕，且這是她的第一胎。網友推算，懷孕時間剛好和千人斬活動吻合，現在不知道誰才是孩子的爸爸。

26歲的邦妮過去曾創下12小時激戰1057人的紀錄。（翻攝自X）

26歲的邦妮過去曾創下12小時激戰1057人的紀錄。今年2月，她又再度發起挑戰，而且還大呼自己不畏懼懷孕。所有參與者經過嚴格篩選機制，並提供性病（STI）檢驗報告後，才進行無套「活塞運動」。

邊敷面膜邊做驗孕測試的邦妮，宣布自己懷孕了。（翻攝自X）

活動日期也精挑細選在邦妮的排卵期。根據外媒報導，活動當天約有400名男子在豪宅外大排長龍，屋內也擠滿人，場面非常「盛大」。

邦妮在最新的YouTube影片中表示，她在度假期間覺得身體不舒服，出現嚴重偏頭痛，以及對特定食物的極度渴望和反胃。邦妮說自己一直想吐，某些食物會讓她反胃，「但有些東西我現在立刻就要吃到，不然就會吐出來」。之後她用驗孕棒發現出現兩條線，表示自己已懷孕。

邦妮作風大膽，先前曾宣布自己體質不易懷孕。（翻攝自X）

影片中，正在敷臉的邦妮拿著驗孕棒，顯示自己已經懷孕。她說：「這顏色看起來半粉半白，長得有點像棒棒糖，不過，我絕對懷孕了。」之後她又前往倫敦進行超音波掃描，證實腹中的胎兒正在孕育中。

邦妮做超音波證實自己的確懷孕。（翻攝自YouTube）

過去，邦妮曾表示自己的體質難以受孕，去年與前夫努力未果後，一度考慮做試管嬰兒。邦妮強調，挑戰當天已留下所有男士的DNA樣本及聯絡方式，因此之後就可以揭曉孩子的爸爸到底是哪位幸運兒。

