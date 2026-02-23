自由電子報
娛樂 電視

八點檔女神開工狂操 穿發熱衣烈日狂奔：快中暑

《豆腐媽媽》開工團拜。（民視提供）《豆腐媽媽》開工團拜。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》開工，總製作人黃錦鳳率領導演馮凱，以及主演洪都拉斯、陳仙梅、蘇晏霈、羅子惟、曾子益、曾智希、宮美樂等人舉行團拜，劇組豪氣發放開工紅包，演員們領到開心直呼：「開工啦！」。適逢過年期間《豆腐媽媽》收視蟬聯總冠軍，全體劇組士氣大振，誓言新的一年要繼續坐穩第一名寶座。

宮美樂（前排左起）、洪都拉斯、謝瓊煖、蘇晏霈、郭宗祐（後排左起）、曾智希、曾子益、藍葦華、陳仙梅、馬國弼現身《豆腐媽媽》開工團拜。（民視提供）宮美樂（前排左起）、洪都拉斯、謝瓊煖、蘇晏霈、郭宗祐（後排左起）、曾智希、曾子益、藍葦華、陳仙梅、馬國弼現身《豆腐媽媽》開工團拜。（民視提供）

蘇晏霈開工第一天就挑戰體力極限，行程表排得超滿。她透露一早外景就面臨「體感考驗」，由於當天天氣意外炎熱，她卻因劇中季節設定，戲服裡還穿著厚重的發熱衣，在烈日下狂奔後緊接哭戲，最後甚至還有激烈親密戲，讓她自嘲：「一開工就洗三溫暖，奔跑、哭泣全來了，整個人熱到『夯夯』好像快中暑！」

蘇晏霈出席《豆腐媽媽》開工團拜。（民視提供）蘇晏霈出席《豆腐媽媽》開工團拜。（民視提供）

儘管外景拍到整個人快虛脫，但回到棚內參加團拜、領到開工紅包後，蘇晏霈隨即恢復元氣，招牌笑容重現，她感性表示：「新的一年第一天就開工真的很大吉，忙得很享受，覺得好運已經正式啟動了！」

曾子益（左起）、羅子惟、蘇晏霈、陳仙梅等人出席《豆腐媽媽》開工團拜。（民視提供）曾子益（左起）、羅子惟、蘇晏霈、陳仙梅等人出席《豆腐媽媽》開工團拜。（民視提供）

與蘇晏霈搭檔的羅子惟，開工首日就福利滿滿。提到與心目中的「學姐」蘇晏霈有不少親密對手戲，他臉上難掩笑意：「互動真的很多，拍得很開心。」他調皮賣關子，具體內容不能劇透，「鎖定播出，絕對有火花」。

宮美樂（前排左起）、洪都拉斯、謝瓊煖、蘇晏霈、郭宗祐（後排左起）、曾智希、曾子益、藍葦華、陳仙梅、馬國弼現身《豆腐媽媽》開工團拜。（民視提供）宮美樂（前排左起）、洪都拉斯、謝瓊煖、蘇晏霈、郭宗祐（後排左起）、曾智希、曾子益、藍葦華、陳仙梅、馬國弼現身《豆腐媽媽》開工團拜。（民視提供）

而劇中的靈魂人物洪都拉斯與陳仙梅，拜拜時也不忘展現默契。洪都拉斯笑稱過年期間每天都跟家人一起看戲，看到《豆腐媽媽》天天奪冠就是最好的新年禮物；陳仙梅表示，看到收視率第一名的好成績，就像吃了定心丸，開工拜拜時特別祈求全劇組拍攝順利，「因為導演對品質要求很高，大家都要拿出最強能量來拚！」

導演馮凱出席《豆腐媽媽》開工團拜。（民視提供）導演馮凱出席《豆腐媽媽》開工團拜。（民視提供）

劇中受喜愛的CP曾子益與曾智希也現身團拜，兩人與大家一起領紅包祈福，曾子益分享，開工領紅包象徵一整年的好彩頭；而充滿活力的宮美樂則被大家公認為劇組的「太陽」，她一出現就帶動全場氣感，甚至說過年期間有好好休息，也有努力的吃維持好福氣，讓團拜現場笑聲不斷。

曾子益（左起）、羅子惟、蘇晏霈、陳仙梅等人出席《豆腐媽媽》開工團拜。（民視提供）曾子益（左起）、羅子惟、蘇晏霈、陳仙梅等人出席《豆腐媽媽》開工團拜。（民視提供）

