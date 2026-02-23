自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

已羨慕！八點檔男星巧遇韓流天王 嗨喊：過年夢想成真了

陳珮騏（右）、劉書宏出席三立開工祈福團拜。（三立提供）陳珮騏（右）、劉書宏出席三立開工祈福團拜。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳珮騏、劉書宏主演八點檔《百味人生》，兩人出席三立開工祈福團拜，陳珮騏送董事長「金馬舞吉」禮籃，寓意金馬奔騰開紅盤，開工大吉最有錢。劉書宏則送總經理「好運攏來」禮籃，象徵三立集團馬年旺旺來，所有好運通通攏總來。

陳珮騏（右）、劉書宏出席三立開工祈福團拜。（三立提供）陳珮騏（右）、劉書宏出席三立開工祈福團拜。（三立提供）

陳珮騏分享，今年過年放自己5天假，除了去拜財神廟跟家人吃年夜飯，最重要的是去追星，參加唯一最愛的韓國男團「ASTRO」出道10週年的應援咖啡廳活動，她說自己早就報名好，還跟粉絲一起集資應援牆，趁拍戲空檔去拍照留念，讓她心花開直呼：「這個年過得好幸福喔！」她也期許，新的一年會繼續努力把戲演好，「希望馬年觀眾依舊熱情幫我們打氣」。

劉書宏過年則到日本東京旅遊，他在銀座巧遇心中的偶像韓國天王Rain與金泰希夫婦，劉書宏激動說：「我還有跟Rain握到手！過年夢想成真了。」

三立開工祈福團拜。（三立提供）三立開工祈福團拜。（三立提供）

開工活動最後，三立董事長與總經理逐層樓走訪各部門向同仁拜年，藝人也一同發送祝福，為新的一年注入滿滿能量。三立集團表示，新春開工象徵嶄新起點，在星光與團隊齊心的加持下，期盼2026年在戲劇、綜藝、新聞與數位布局全面開花，持續寫下亮眼成績。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中