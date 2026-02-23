已羨慕！八點檔男星巧遇韓流天王 嗨喊：過年夢想成真了

陳珮騏（右）、劉書宏出席三立開工祈福團拜。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳珮騏、劉書宏主演八點檔《百味人生》，兩人出席三立開工祈福團拜，陳珮騏送董事長「金馬舞吉」禮籃，寓意金馬奔騰開紅盤，開工大吉最有錢。劉書宏則送總經理「好運攏來」禮籃，象徵三立集團馬年旺旺來，所有好運通通攏總來。

陳珮騏分享，今年過年放自己5天假，除了去拜財神廟跟家人吃年夜飯，最重要的是去追星，參加唯一最愛的韓國男團「ASTRO」出道10週年的應援咖啡廳活動，她說自己早就報名好，還跟粉絲一起集資應援牆，趁拍戲空檔去拍照留念，讓她心花開直呼：「這個年過得好幸福喔！」她也期許，新的一年會繼續努力把戲演好，「希望馬年觀眾依舊熱情幫我們打氣」。

劉書宏過年則到日本東京旅遊，他在銀座巧遇心中的偶像韓國天王Rain與金泰希夫婦，劉書宏激動說：「我還有跟Rain握到手！過年夢想成真了。」

開工活動最後，三立董事長與總經理逐層樓走訪各部門向同仁拜年，藝人也一同發送祝福，為新的一年注入滿滿能量。三立集團表示，新春開工象徵嶄新起點，在星光與團隊齊心的加持下，期盼2026年在戲劇、綜藝、新聞與數位布局全面開花，持續寫下亮眼成績。

