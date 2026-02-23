自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

想當天王嫂不容易 向太爆料劉德華老婆「19歲就喜歡上他」

向太談到，華仔老婆從19歲開始就喜歡上他。（翻攝自微博）向太談到，華仔老婆從19歲開始就喜歡上他。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕64歲的香港天王「華仔」劉德華，和59歲的老婆朱麗蒨感情甜蜜，也育有一個可愛女兒，近日「向太」陳嵐爆料，華仔老婆從19歲就喜歡上他，苦守20多年之後才終於嫁給他，過程真的不容易。

華仔和朱麗蒨2008年於美國登記結婚，不過當時沒有公開，隔年因為朱麗蒨父親過世，華仔在機場緊握老婆的手現身，婚姻關係才首次向外確認公開。

最近向太談到：「朱麗蒨這麼堅持，19歲就喜歡劉德華，堅守熬到整整20多年才見光，雖然劉德華不是浪子，可是有個朱麗蒨這麼喜歡你，默默在後面，永遠不出現，不擾亂你那些粉絲。」正因為朱麗蒨能夠做到完全低調不張揚，真心在背後守護華仔，也讓她最後成為令人羨慕的天王嫂。

劉德華唱的《恭喜發財》，過年期間成為許多網友發文背景音樂。（翻攝自IG）劉德華唱的《恭喜發財》，過年期間成為許多網友發文背景音樂。（翻攝自IG）

春節剛結束，農曆年期間，許多明星或是網友在社群發文都以華仔演唱的《恭喜發財》當成背景音樂，喜氣熱鬧，成為每年過年應景的新年歌曲之一，而華仔與老婆的動人愛情故事，也因近日向太的重新提及，再次登上熱搜話題。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中