想當天王嫂不容易 向太爆料劉德華老婆「19歲就喜歡上他」

向太談到，華仔老婆從19歲開始就喜歡上他。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕64歲的香港天王「華仔」劉德華，和59歲的老婆朱麗蒨感情甜蜜，也育有一個可愛女兒，近日「向太」陳嵐爆料，華仔老婆從19歲就喜歡上他，苦守20多年之後才終於嫁給他，過程真的不容易。

華仔和朱麗蒨2008年於美國登記結婚，不過當時沒有公開，隔年因為朱麗蒨父親過世，華仔在機場緊握老婆的手現身，婚姻關係才首次向外確認公開。

最近向太談到：「朱麗蒨這麼堅持，19歲就喜歡劉德華，堅守熬到整整20多年才見光，雖然劉德華不是浪子，可是有個朱麗蒨這麼喜歡你，默默在後面，永遠不出現，不擾亂你那些粉絲。」正因為朱麗蒨能夠做到完全低調不張揚，真心在背後守護華仔，也讓她最後成為令人羨慕的天王嫂。

劉德華唱的《恭喜發財》，過年期間成為許多網友發文背景音樂。（翻攝自IG）

春節剛結束，農曆年期間，許多明星或是網友在社群發文都以華仔演唱的《恭喜發財》當成背景音樂，喜氣熱鬧，成為每年過年應景的新年歌曲之一，而華仔與老婆的動人愛情故事，也因近日向太的重新提及，再次登上熱搜話題。

