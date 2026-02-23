稅務爭議剛落幕 金宣虎啟動亞洲巡迴6月來台

金宣虎在逃稅風暴後，確定展開亞洲巡迴見面會。（翻攝自X，合成圖）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男神金宣虎以《愛情怎麼翻譯？》翻紅，前陣子卻捲入「逃稅風波」，幸好已完成相關稅務補繳後，今（23）宣布重返舞台，將展開暌違約2年的亞洲巡迴粉絲見面會，6月6日確定來台。

23日官方公開「2026 KIM SEONHO FANMEETING ASIA TOUR」消息，海報以溫暖色調呈現，寫著「LOVE FACTORY」，象徵要「製造所有充滿愛意的事物」。

首站4月11、12日從首爾揭幕，接著飛往雅加達、神奈川、馬尼拉、台北（6月6日）、曼谷共6座城市，耐人尋味的是，海報下方還寫著「and more」，令人猜測是香港？新加坡？還是歐美場？

只是這次巡演的時間點格外敏感；金宣虎日前因個人一人公司稅務處理問題捲入逃稅爭議，所屬公司Fantagio已在2月初說明法人與個人稅款均已補繳完成，並進入行政程序最後階段。

稅務風波暫歇後，金宣虎選擇用亞洲巡演重新與粉絲面對面，被外界視為「全面復出信號」，其中6月6日台北場消息一出，社群逐漸湧現「終於等到」和「搶票警報」留言。

