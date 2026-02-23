日本小獼猴努力融入猴群惹人憐愛 「IKEA溫馨廣告」引迴響

日本小獼猴Punch和玩偶的故事感動許多網友。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕這幾天在網路上受到各地網友關注爆紅的日本小獼猴「Punch」（パンチ）（日本動物園官方名稱，網路上亦有Panchi寫法）引起極大討論，許多網友更像「追星」一樣，每天都要上網搜尋Punch的相關影片，希望了解牠的近況，由於小獼猴身邊總是離不開一隻來自於IKEA的填充玩偶，也讓這款紅毛猩猩玩偶跟著爆紅，近日在IKEA各區域的社群紛紛以Punch與玩偶的連結做出溫馨廣告，得到很大迴響。

IKEA趁勢做出猴子玩偶溫馨廣告。（翻攝自臉書）

去年7月26日出生，但被生母棄養的日本小獼猴「Punch」，近期讓所在的日本千葉縣市川市動植物園成為觀光熱點，民眾爭相前往造訪，就是想親眼看到牠，由於Punch是由動物園以人工飼養方式長大，為了安撫牠，特別將一隻來自IKEA販賣的紅毛猩猩玩偶放在牠身邊，做為「替身媽媽」，而Punch也無時無刻都帶著這個玩偶，有時其他大猴子兇牠時，牠也會立刻跑回玩偶身邊像是尋求安慰找安全感。Punch正努力融入猴群中，關心牠的網友也很開心，透過動物園資訊，比起前陣子，現在有較多大小猴子接納牠了。

IKEA社群猴子玩偶廣告走溫馨訴求。（翻攝自臉書）

隨著Punch與身邊的「玩偶媽媽」故事紅遍網路，感動無數人，各區域IKEA社群小編也把握機會做出感人文案，像是新加坡IKEA就寫下「原來我們都是心軟的人」，有超過7萬人按讚，另外IKEA總部社群發文則寫道「現在我們都是Punch的家人」，以及「有時候，家人就是我們在旅途中遇到的人」，同樣有近15萬人按讚，溫馨訴求讓網友很有感。

