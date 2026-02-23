自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本小獼猴努力融入猴群惹人憐愛 「IKEA溫馨廣告」引迴響

日本小獼猴Punch和玩偶的故事感動許多網友。（翻攝自IG）日本小獼猴Punch和玩偶的故事感動許多網友。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕這幾天在網路上受到各地網友關注爆紅的日本小獼猴「Punch」（パンチ）（日本動物園官方名稱，網路上亦有Panchi寫法）引起極大討論，許多網友更像「追星」一樣，每天都要上網搜尋Punch的相關影片，希望了解牠的近況，由於小獼猴身邊總是離不開一隻來自於IKEA的填充玩偶，也讓這款紅毛猩猩玩偶跟著爆紅，近日在IKEA各區域的社群紛紛以Punch與玩偶的連結做出溫馨廣告，得到很大迴響。

IKEA趁勢做出猴子玩偶溫馨廣告。（翻攝自臉書）IKEA趁勢做出猴子玩偶溫馨廣告。（翻攝自臉書）

去年7月26日出生，但被生母棄養的日本小獼猴「Punch」，近期讓所在的日本千葉縣市川市動植物園成為觀光熱點，民眾爭相前往造訪，就是想親眼看到牠，由於Punch是由動物園以人工飼養方式長大，為了安撫牠，特別將一隻來自IKEA販賣的紅毛猩猩玩偶放在牠身邊，做為「替身媽媽」，而Punch也無時無刻都帶著這個玩偶，有時其他大猴子兇牠時，牠也會立刻跑回玩偶身邊像是尋求安慰找安全感。Punch正努力融入猴群中，關心牠的網友也很開心，透過動物園資訊，比起前陣子，現在有較多大小猴子接納牠了。

IKEA社群猴子玩偶廣告走溫馨訴求。（翻攝自臉書）IKEA社群猴子玩偶廣告走溫馨訴求。（翻攝自臉書）

隨著Punch與身邊的「玩偶媽媽」故事紅遍網路，感動無數人，各區域IKEA社群小編也把握機會做出感人文案，像是新加坡IKEA就寫下「原來我們都是心軟的人」，有超過7萬人按讚，另外IKEA總部社群發文則寫道「現在我們都是Punch的家人」，以及「有時候，家人就是我們在旅途中遇到的人」，同樣有近15萬人按讚，溫馨訴求讓網友很有感。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中