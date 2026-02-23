開工紅包別亂丟 上班族開運私人催財法全曝光

收到開工紅包有眉角。（資料照，記者陳鳳麗攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕上班囉！很多人都是今（23）大年初七正式開工，也會收到老闆給的開工紅包，為新的一年討個好兆頭。命理專家柯柏成表示，開工紅包不只讓人一上班就帶著好心情，裡頭還有大學問，他不藏私大方分享「開工紅包怎麼用」，收到紅包的人，趕緊接著往下看吧。

收到開工紅包後，無論裡頭的錢是多還是少，都是好兆頭。柯柏成建議，裡頭的錢等到元宵（國曆3月3日）過後再使用；空的紅包袋也不要亂丟，收起來還能繼續「催運」，可以帶旺一整年財運。

請繼續往下閱讀...

開工紅包的鈔票、紅包袋都具有催財效果。（資料照，記者陳鳳麗攝）

收到開工紅包後，大家可以在紅包袋上寫下激勵格言，或者鞭策自己的文字。想不到要寫什麼，也能簡化成只寫自己的名字。不過，柯柏成指出，這兩者的效果或有些許差異。放置的位置可以是辦公桌的桌墊下、電話下，唯一要注意的就是千萬不要太招搖，即使在人來人往的地方，也要稍微遮蓋，避免讓人看見。如果被發現也不必驚慌，重新放好就好；真的找不到地方放，也能放在辦公桌的抽屜內。

柯柏成也表示，如果辦公室真的找不到地方放開工紅包，拿回家放在家中書桌、床頭櫃的右前方、枕頭底下、枕頭套內，都是比較私人的收藏空間，同樣有催旺財運的效用。

至於工讀生們，雖然不見得會拿到開工紅包，也能任選一個過年時收到的紅包袋，作為開運之用，上頭可以寫著「學業進步」、「心儀的學校」等具體願望，放在書桌抽屜就可以。

柯柏成解釋，開工紅包可用來繼續催運，直到來年除夕前再回收。

☆民俗說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法