娛樂 電視

除夕夜《WE ARE》網路觀看衝破270萬！徐懷鈺、橘高校共演衝榜一

〔記者林欣穎／台北報導〕文化總會製作、三立與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，今年集結32組藝人、47位運動選手，以及超過600位青年學子共同參與演出，收視成績出爐，節目橋段在社群上引發討論。

徐懷鈺與橘高校吹奏樂部「國際共演」累積高觀看數。（文總提供）徐懷鈺與橘高校吹奏樂部「國際共演」累積高觀看數。（文總提供）

《WE ARE》播出第四年，節目持續由「Sandy」吳姍儒領軍，今年卡司橫跨多世代與多領域，包括Marz23、李聖傑、黃妃、徐懷鈺攜手京都橘高校吹奏樂部國際共演、卜學亮、畢書盡、黃偉晉、邱鋒澤、黃霆睿，以及玉女掌門人方季惟、陳明真，秀場綜藝代表許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚、《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面，最終由金曲歌后魏如萱壓軸登場，星光陣容堪稱歷年之最。

網友在Threads上討論爆表，YouTube上評論其中最具話題的之一就是黃妃與阿跨面跨時代對唱，而徐懷鈺、橘高校吹奏樂部的國際創意合作，更是流量保證。卜學亮與台大嘻研、政大黑音合作的表演也被大讚。

另外充滿笑聲與歌聲的「綜藝夜總會」單元，由苗可麗與許效舜聯手坐鎮，攜手孫淑媚、羅時豐，以及方季惟與陳明眞帶來經典金曲演唱，復刻秀場時代風華，滿滿「回憶殺」引發觀眾共鳴，成功串聯不同世代的情感記憶。

孫淑媚（左起）、羅時豐、苗可麗。（文總提供）孫淑媚（左起）、羅時豐、苗可麗。（文總提供）

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》以多元內容與跨界演出，三立都會台與三立台灣台各年齡層表現都不錯，三立都會台主要收視觀眾群落在25到34歲，其中更以25-34女性觀眾收視表現最好，更高達1.31，三立台灣台更擄獲許多中壯年觀眾，分眾收視甚至高達1.68，「綜藝夜總會」和「我們的玉女時代」更是電視台收視最高橋段，今年整體電視觀看人口數，包含三立台灣台、三立都會台與公視台語台，共計約100萬人。

在網路表現部分，截至今（23）日止，網路總觀看人次超過270萬人，LINE TODAY累積觀看人次超過180萬。

文總YouTube最高觀看點前3名分別為橘高校吹奏樂部與徐懷鈺帶來的「國際共演」，其次為畢書盡、黃偉晉、邱鋒澤、黃霆睿「島嶼四季交響」，以及李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格的「WE ARE KTV」。節目將在文總YouTube頻道保留一年時間。

