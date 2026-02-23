自由電子報
娛樂 最新消息

林辰唏當眾約「百靈果」凱莉玩3P 露面認「可以探索」：沒那麼不挑

林辰唏出席凱渥開工團拜。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕林辰唏在「百靈果」小年夜影片，提過3P的可能性，她今（23日）與張榕容出席凱渥開工團拜，聊到3P話題時，笑喊「就擔心會被問」，坦言：「可以探索，但沒有那麼不挑，還是會先諮詢一下，（約出來）看有沒有感覺！」笑翻全場。

林辰唏回憶，當天是是第一次見到凱莉夫婦，並與大家圍爐玩真心話喝酒遊戲，一時興起問凱莉：「妳想3P喔？那要不要揪一下？」她也承認，喝了點酒所以說了點大膽話，但也強調現實很理性，長相、感覺都要考慮。

工作之餘，林辰唏和朋友在台東合資經營書店，透露自己出資10萬元，未來會不定期辦新書分享、二手書活動，生活充實又文青。至於前經紀公司的老闆陳柏霖因閃兵案，前陣子還爆出公司遭爆被掏空、與女友庭瑄的婚禮受影響，林辰唏則不太清楚，被問是否已被踢出前公司的群組，她瞬間擔心說：「我應該沒有被退掉吧！因為我們大家還是會有聚餐。」之後立刻拿出手機查看，發現還在立刻鬆了口氣。

張榕容出席凱渥開工團拜。（記者潘少棠攝）

在一旁吃瓜的張榕容一頭霧水，還問林辰唏：「前老闆是？」當得知是陳柏霖時避答相關問題，甚至拔腿開溜，讓現場笑聲連連。

