林志穎《紅白》金曲連發衝高觀看！蕭煌奇、許富凱台語劇掀話題「收視成績出爐」

林志穎為今年《紅白》的最高收視。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台視除夕節目《2026超級巨星紅白藝能大賞》全體平均收視1.90，最高3.31落在「永遠的男神」林志穎經典神曲連發，並攜手新生代男團FEniX、F.F.O、U:NUS與笨港國小合唱團共演。

蕭煌奇、陳明珠、黃妃、許富凱、龍千玉、Lulu、黃偉晉的台語劇引發討論話題。（台視提供）

次高點3.11為聚集四大台語歌王、歌后蕭煌奇、許富凱、龍千玉、黃妃的紅白擔擔麵台語劇；第三高2.98則是人氣搖滾樂團八三夭與全球組合&TEAM成員NICHOLAS驚喜合作《想見你想見你想見你》。

請繼續往下閱讀...

除夕當日，台視官方YouTube直播引發熱烈討論，吸引許多King&Prince與&TEAM的日本粉絲觀看，紛紛留言：「很喜歡台灣紅白的歌詞字幕，跟著歌曲情境設計非常漂亮好看」。

而節目播出後亦在網路掀起熱烈討論，24小時內網路熱度持續升溫，Google搜尋趨勢中「紅白藝能大賞2026」、「林志穎」、「蘇慧倫」等關鍵字搜尋量均突破2萬，在社群平台Threads上更有許多網友大讚運鏡與歌詞字幕設計：「運鏡真的很用心，好看到哭！」、「紅白字幕不管是韓文還是日文字體，都超可愛又超帥氣！」、「每首歌詞上的樣式都不一樣，好喜歡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法