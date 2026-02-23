自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網路兩派吵翻！《功夫》照樣衝3500萬 九把刀打臉戰場

《功夫》朱軒洋（左起）、王淨、柯震東。（麻吉砥加提供）《功夫》朱軒洋（左起）、王淨、柯震東。（麻吉砥加提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀新片《功夫》自13日正式上映以來，掀兩派戰場，不過今（23）片商公開票房數字，全台衝破3500萬，成績不俗，從學生族群到爸媽世代，全都捲進這波「功夫旋風」。

支持《功夫》的影迷認為劇情交代清楚、情緒張力到位，特效和美術沒話說，簡直台片天花板，不過部分觀眾卻被片中大量「中二哏」占用正片篇幅，還有影評重砲抨擊是九把刀執導生涯最差作品。

柯震東（左起）、九把刀、朱軒洋勤跑《功夫》宣傳。（麻吉砥加提供）柯震東（左起）、九把刀、朱軒洋勤跑《功夫》宣傳。（麻吉砥加提供）

不過即使如此，網上仍湧現一波「帶爸媽看功夫」心得文，有人說父親全程盯著打戲不眨眼，媽媽卻被情感線擊中，笑淚交織的節奏，讓不少人看完直喊：「要二刷才消化得完。」

另有影評圈給出高度評價，認為這是近年少見敢把奇幻、動作與情感厚度揉在一起的台灣電影，「類型野心」成為關鍵字。

大年初五，《功夫》團隊直奔台中辦見面會，導演九把刀率柯震東、朱軒洋現身，現場被影迷包圍。

身為台中人的朱軒洋笑說：「回家真的有補血的感覺。」柯震東則和觀眾玩起「功夫拳」互動，炒熱現場氣氛。

現場還出現超感人畫面，有粉絲舉牌告白「支持十幾年」，從學生追到現在；朱軒洋媽媽也被拱上台互動，瞬間變成溫馨家庭日。

《功夫》不只主打特效與動作場面，還在故事裡放進世代情緒與成長記憶，另外像是「師父」戴立忍的氣場壓場、柯震東與朱軒洋的對手戲火花、王淨的俏皮與情感層次、劉冠廷的反派張力等，讓電影既有娛樂爽感，也有情緒後座力。

《功夫》幕後花絮製作篇：

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中