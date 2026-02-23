網路兩派吵翻！《功夫》照樣衝3500萬 九把刀打臉戰場

《功夫》朱軒洋（左起）、王淨、柯震東。（麻吉砥加提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀新片《功夫》自13日正式上映以來，掀兩派戰場，不過今（23）片商公開票房數字，全台衝破3500萬，成績不俗，從學生族群到爸媽世代，全都捲進這波「功夫旋風」。

支持《功夫》的影迷認為劇情交代清楚、情緒張力到位，特效和美術沒話說，簡直台片天花板，不過部分觀眾卻被片中大量「中二哏」占用正片篇幅，還有影評重砲抨擊是九把刀執導生涯最差作品。

請繼續往下閱讀...

柯震東（左起）、九把刀、朱軒洋勤跑《功夫》宣傳。（麻吉砥加提供）

不過即使如此，網上仍湧現一波「帶爸媽看功夫」心得文，有人說父親全程盯著打戲不眨眼，媽媽卻被情感線擊中，笑淚交織的節奏，讓不少人看完直喊：「要二刷才消化得完。」

另有影評圈給出高度評價，認為這是近年少見敢把奇幻、動作與情感厚度揉在一起的台灣電影，「類型野心」成為關鍵字。

大年初五，《功夫》團隊直奔台中辦見面會，導演九把刀率柯震東、朱軒洋現身，現場被影迷包圍。

身為台中人的朱軒洋笑說：「回家真的有補血的感覺。」柯震東則和觀眾玩起「功夫拳」互動，炒熱現場氣氛。

現場還出現超感人畫面，有粉絲舉牌告白「支持十幾年」，從學生追到現在；朱軒洋媽媽也被拱上台互動，瞬間變成溫馨家庭日。

《功夫》不只主打特效與動作場面，還在故事裡放進世代情緒與成長記憶，另外像是「師父」戴立忍的氣場壓場、柯震東與朱軒洋的對手戲火花、王淨的俏皮與情感層次、劉冠廷的反派張力等，讓電影既有娛樂爽感，也有情緒後座力。

《功夫》幕後花絮製作篇：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法