娛樂 最新消息

不只會後空翻！大咖歌后驚人私下面曝光：更真實的我

蔡健雅將開唱。（躍耳娛樂提供）蔡健雅將開唱。（躍耳娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Tanya」蔡健雅即將在4月4日於Zepp New Taipei舉辦「國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B-Sides 這不是巡迴演唱會」，演唱會名稱提及「這不是巡迴」，蔡健雅希望這個演出能以精緻、限定的方式呈現，「不會只有一場，但肯定不會太多，並不是大規模的巡演。」

剛發行《Let’s Depart! 給世界最悠長的吻 演唱會實錄》限定特典USB，蔡健雅表示，她正是在為這份影音作品開會時生出了「Into The B-Sides」這個靈感。場地選擇在可以近距離與粉絲貼近的空間，跳脫大型巡迴演唱會的形式，把視覺、服裝、舞台做到極致的想法暫時放下，從音樂出發，讓平時比較少被大家聽見的唱片B面歌曲有重新被認識與理解的機會。

蔡健雅將開唱。（躍耳娛樂提供）

演唱會的籌備過程順利，唯獨在列歌單時發生了「選擇困難」，因為一張專輯中的非主打歌可能就有7首，要怎麼在這麼多專輯、這麼多歌曲中挑選出想唱的、割捨掉塞不進歌單的，成了她最大的難題，但「最後的歌單可以鋪展出我的人生歷程和故事，又有一些驚喜，我非常滿意。」

蔡健雅強調，所謂A面跟B面不是指正反兩面，而是每一個人都有很多不同面向，「B side的蔡健雅，除了你們在社群上看到的作甜點、針織、種植物、後空翻、畫畫的蔡健雅，其實很多時候也在我的音樂裡出現，因為這些歌寫的都是我的生活感受。即使它們可能不像主打歌一樣被關注、傳唱，可是那都是我，各種不同時期、不同情境、不同面向的我，甚至是更真實的我。」

蔡健雅將開唱。（躍耳娛樂提供）

「國泰世華銀行 蔡健雅 除此之外 Into The B-Sides 這不是巡迴演唱會」將自3月11日14點起於KKTIX網站全面啟售。

