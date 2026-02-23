自由電子報
娛樂 最新消息

王心恬開工不忍了！ 被催婚霸氣回嗆：有人在催40歲的人嗎？

王心恬今（23日）出席凱渥開工團拜。（記者潘少棠攝）王心恬今（23日）出席凱渥開工團拜。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕王心恬今（23日）出席凱渥開工團拜，她和姚元浩緋聞傳了8年，雙方始終未鬆口認愛，這回被問爸媽是否會催婚、催生，她笑回：「有人在催40歲的人嗎？都大人了，催什麼催，沒有人那麼白目問我。」

王心恬分享，過年大多都待在台北，「過年台北是最美的，沒什麼人」，在家吃東西、運動，自嘲是「撞柱」體質，賭運不佳乾脆少碰牌桌。不過該花的還是得花，自創品牌要發年終、紅包要包爸媽，一口氣噴了6位數，她苦笑：「發完可能要吃泡麵。」問及過年有沒有和緋聞男友姚元浩見面？她終於認了：「有一起賭博，在朋友家。」

王心恬透露預計5月碩士畢業，還要考雙版滑雪教練資格。（記者潘少棠攝）王心恬透露預計5月碩士畢業，還要考雙版滑雪教練資格。（記者潘少棠攝）

王心恬對感情不急，人生規劃倒是排滿滿，她透露預計5月碩士畢業，還要考雙版滑雪教練資格，行程滿檔之外，也準備再進行第二次凍卵，「我有跟醫生討論，之前的都很健康，不要擔心，因為我希望有兩胎，可能要凍20至30顆比較保險，所以今年要調身體再凍一次」。

若未來懷孕就是高齡產婦，王心恬提到，媽媽曾勸她別生，擔心有風險，姚元浩是否準備好當爸？她立刻畫清界線：「以上都是我個人的意願。」至於今年會不會突然傳喜訊？她笑得爽朗：「不要再問我會不會結婚，沒有人會偷結，我結婚我會講。」

