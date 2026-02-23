源少年震撼宣布「他」退團！隊長與前女友同場相見 尷尬場面曝光

「AcQUA」源少年黃莑茗、盧佾暘、林毓家今天現身唱片公司開工儀式，團員須弘道決定退團。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「AcQUA」源少年黃莑茗、盧佾暘、林毓家今天現身唱片公司開工儀式，隊長黃莑茗拋出震撼彈，宣布在美國念大學的團員須弘道決定退團，此外，黃莑茗與同公司的金鐘女星盧以恩情變，同場相逢會不會尷尬？黃莑茗撇稱還好，「我剛還幫她拿麥克風。」

黃莑茗表示，今年開始須弘道不會再跟團體行動，未來源少年將成為「四人編制」，「他有他想做的事情，去年跨年高雄場有和大家聊了一下。」未來還是非常祝福須弘道。

林毓家今天被拷問戀情，他與柯震東師妹許莉廷因戲擦出愛火，但被問到情人節怎麼過、收到什麼禮物？他崩潰求饒：「不要這樣，不要虐待我，新年第一年。」最後才鬆口過年有和許莉廷去釣蝦場約會，還帶了盧佾暘一起去，盧佾暘負責烤蝦給他們吃。至於有沒有向柯震東拜碼頭？林毓家則說，「媒體朋友都幫我拜過碼頭了，我都有看《功夫》，映後見過。」

相對林毓家熱戀中，黃莑茗與盧以恩則爆出分手，被問單身多久？他不願正面回答，僅表示：「現在就是好好工作。」自爆寫了滿多情歌，但他在半年後接連失去團員與女友兩重大夥伴，被問到是否很難過？他坦承：「我自己是覺得2025年是蠻難過的一年，希望2026年越來越好。」

