金鐘女星自招分手 開工團拜巧遇前男友 他認：難過的一年

〔記者李紹綾／台北報導〕盧以恩今（23日）出席凱渥集團開工團拜，受訪時被問感情現況，她一開始笑笑避答，之後認了與男團AcQUA源少年成員黃莑茗分手。

盧以恩2023年曾和同公司男團AcQUA源少年成員黃莑茗傳出戀情，兩人因合作單曲《e步e步》擦出火花。當時男方公開表示是朋友，還說「請大家給我們空間。」沒有把話說死，被外界視為半認愛。

盧以恩。（記者潘少棠攝）

適逢過年，盧以恩坦言完全沒被催婚，沒有男友到家裡拜年。至於阿公會不會喜歡會唱歌跳舞的男友？她說：「我阿公有點重聽，他戴助聽器。」她對早婚的態度倒是相當開放：「我願意啊！我覺得時間到了就可以。」只是命運似乎另有安排，「算命的說我32歲才能結婚，所以我說我願意，也是不能太早」，但她的阿公相當直接，不在乎她的對象是誰，「他只想要我結婚，無論對象是誰」。

被問到感情狀態，盧以恩直言：「我現在沒有男朋友。」至於是否已分手？她沒有正面回應，被追問有沒有兵變，她秒回：「沒有兵變。」但關於分手時間、單身多久、是在對方當兵前還是當兵後分手？盧以恩幾乎每題都回：「對不起，我真的不知道怎麼回答。」至於是誰提分手？她苦笑求救：「怎麼辦，問他，我不知道怎麼回，我現在的交友圈就是我家的狗。」是否因為雙方太忙才走不下去，她鬆口：「有一部份。」

是否走出情傷？盧以恩坦率說：「還好，感覺怎麼回答都不對。」所幸家人始終是最強後盾，「我爸媽一直很愛我」，至於會不會接受新對象？她看得很開：「看什麼來了就來了。」同場開工，前任也在，會不會尷尬？她語氣平穩：「我們一直都是朋友。」黃莑茗歷經團員退團又和盧以恩分手，他說：「2025是滿難過的一年，希望2026越來越好。」

