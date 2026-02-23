賀歲黑馬出線！《雙囍》6天稱王 春節票房第一

〔記者鍾志均／台北報導〕賀歲檔戰火激烈，台片《雙囍》一路開紅盤，成為2026春節最強黑馬！

億萬票房導演許承傑操刀的賀歲力作《雙囍》，自大年初一上映以來氣勢驚人，首週票房衝破2680萬，不只連續6天拿下全台新片冠軍，更成為農曆春節檔期票房第一名。

《雙囍》於台中舉辦影迷見面會。（水花電影提供）

面對這波佳績，導演直呼感謝：「現在過年選擇這麼多，謝謝大家願意進戲院陪我們過年。」

特別的是，台北戲院舉辦「辦桌看電影」特別場，現場還原片中喜宴場景，新人組合劉冠廷、余香凝真的逐桌敬酒，氣氛熱到不像映後，更像親友婚禮。

飾演婚顧的9m88更直接上身主持魂，敬酒、帶氣氛一氣呵成，還笑說：「有預算想找婚顧可以找我，我還能兼婚禮歌手！」現場笑聲不斷。

《雙囍》神還原婚宴，9m88婚顧魂上身專業主持。（秀泰影城提供）

在片中人氣飆升的蔡凡熙，今年首度留在台北過年，全程陪跑影城活動，看到滿座畫面，他坦言有種難以言喻的成就感。

映後蔡凡熙分享，自己原生家庭背景與角色有相似之處，因此特別有共鳴。他對觀眾暖心喊話：「我們都好好長大了，應該為自己驕傲。」讓不少人當場紅了眼眶。

而《雙囍》最強的後座力來自觀眾，有影迷帶媽媽進場觀影，映後更有單親母親公開分享心聲，坦言不知道該不該出席女兒婚禮，擔心被議論，楊貴媚當場回應：「媽媽一定要去，因為那是女兒最幸福的時刻。」

