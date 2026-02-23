自由電子報
娛樂 音樂

被神蹟打動！蔣雪櫻驚揭媽祖：救了我一命

〔記者陽昕翰／台北報導〕旅日歌手蔣雪櫻近年積極將媽祖文化推廣至日本，特別為白沙屯媽祖活動量身打造中文歌曲。她感性表示：「因為媽祖神蹟救了我一命，也讓父親得以安詳離世，我懷著滿滿感恩唱這首歌，希望把媽祖的慈悲發揚光大。」

蔣雪櫻推廣媽祖。（華煬娛樂提供）蔣雪櫻推廣媽祖。（華煬娛樂提供）

蔣雪櫻力邀大馬「鐵肺歌手」董美君為她量身創作《媽祖出巡》。

談及成長背景，蔣雪櫻坦言自幼家境清寒，「記憶中的童年沒有歡樂，只有不停工作。別的小孩半夜在睡覺，我得陪媽媽到魚市場賺錢維持生計。」出生於高雄旗津的她，海邊沙灘成了兒時唯一的慰藉，「傍晚時常坐在沙灘上，對著大海唱出心中的渴望。」

長大後，她到餐廳打工，被經紀人發掘，隨後赴日發展，努力學習日文與日本歌曲，最終在日本三重縣大型場館駐唱，正式展開旅日歌手生涯。

2年多前蔣雪櫻發行台語專輯，其中4首歌曲《愛情避風港》、《分享咱的愛》、《孤單心》、《情深作伙》皆獲選為電視連續劇片頭、片尾曲，廣受觀眾喜愛。

旅日歌手蔣雪櫻。（華煬娛樂提供）旅日歌手蔣雪櫻。（華煬娛樂提供）

除了音樂事業，她亦積極投入公益。今年至明年擔任國際A3區金獅歌唱委員會主席，過去在古亭獅子會擔任會長期間，開始有系統推動社會公益，舉辦慈善演唱會，援助花蓮大地震災區及各地弱勢兒童。

從旗津海邊唱歌的小女孩，到旅日發展的歌手，現在更成為《聖駕出巡讚歌》的傳唱者，蔣雪櫻以自己的人生詮釋感恩、堅持與回饋。她自信地說：「在複雜的環境中，我依然保持清純，未被污染，會繼續用歌聲傳遞溫暖，實現對社會的承諾。」

