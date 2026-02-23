切割林俊逸後 玉女歌手開工喊話找到愛你一生都太少的「你」

〔記者陳慧玲／台北報導〕春節假期結束，今（23日）各行各業開工了，王瑞瑜和趙詠華也立刻宣布好消息，將在5月中接力開唱，加入「讚聲」演唱會行列。

趙詠華將加入「讚聲」系列演唱會開唱。（寬宏藝術提供）

趙詠華過去曾與林俊逸打造成「音樂伴侶」，4年前更在演唱會記者會上簽下「結婚證書」道具並互戴鑽戒，兩人的「緋聞」也一度讓網友信以為真，不過在「切割」林俊逸之後，趙詠華要自己舉辦演唱會了，5月16日她將於Legacy Taipei舉辦「愛你一生都太少」演唱會，帶來《最浪漫的事》、《只要你對我再好一點》等代表歌曲，她談到：「希望將這份禮物，透過歌聲傳遞出去，願大家都能找到『愛你一生都太少』的那個『你』」。

王瑞瑜加入「讚聲」系列演唱會，希望歌單讓歌迷滿意。（寬宏藝術提供）

另外王瑞瑜則將在5月15日同樣於Legacy Taipei舉辦「重提往事」演唱會，關於演出歌單的編排，他透露：「希望大家到現場不只是聽歌，而是可以一起回到某段記憶裡的時光，所以在選曲上會以陪伴自己與許多人成長的經典歌曲為主，也會加入一些對自己來說具有特別意義的曲目。」王瑞瑜和趙詠華的兩場演唱會門票，將於2月25日中午12點開賣，購票可洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

