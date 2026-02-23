自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

民視除夕收視冠軍！賴慧如「超車豬哥亮」 火辣高空劈腿衝第一

賴慧如表演空中特技「御馬凌空」奪下全台最高收視。（民視提供）賴慧如表演空中特技「御馬凌空」奪下全台最高收視。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕民視今年的除夕節目《民視第一發發發》從晚上7點正式開始四大段節目，「舞蹈PK單元」站上全國收視排行榜第一名3.71，而被AI科技「復活」的豬哥亮橋段收視也高達3.6，社群上「死派活派」轟炸社群軟體。

賴慧如表演空中特技「御馬凌空」。（民視提供）賴慧如表演空中特技「御馬凌空」。（民視提供）

陳美鳳、白冰冰、胡瓜、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、浩子、賴慧如、籃籃、郭忠祐、梁赫群、嚴立婷、黃豪平以及百位藝人攜手合作創造除夕夜高收視，6個小時平均收視2.37，總收視人口252萬人，多段表演收視破4，由賴慧如、2017年R16世界街舞賽冠軍「築夢者舞團」以及「韓國啦啦隊」三組表演大開紅盤，最高收視4.39落在賴慧如表演空中特技「御馬凌空」震撼觀眾眼球也奪下全台最高收視。

安芝儇（前排左起）、南珉貞、Mingo、李貞潤與李晧禎（後排左起）、金賢姈、金泰琳組限定團。（民視提供）安芝儇（前排左起）、南珉貞、Mingo、李貞潤與李晧禎（後排左起）、金賢姈、金泰琳組限定團。（民視提供）

白冰冰活潑開跳創下好收視。（民視提供）白冰冰活潑開跳創下好收視。（民視提供）

民視更運用AI科技「復活」豬哥亮，該段收視高達3.6，民視與最熟悉豬哥亮的大兒子謝順福合作，以秀場服裝扮演豬哥亮，AI科技完美重現豬哥亮風采。

白冰冰帶來網友敲碗「TW ICE 台灣冰」周子瑜表演。（民視提供）白冰冰帶來網友敲碗「TW ICE 台灣冰」周子瑜表演。（民視提供）

AI豬哥亮揮手登場，活派大勝利。（民視提供）AI豬哥亮揮手登場，活派大勝利。（民視提供）

萬眾矚目的陳美鳳與畢書盡合體演出創下3.99的高收視，俊男美女組合讓網友熱烈討論除夕夜「最養眼美容組合」；白冰冰帶來網友敲碗「TW ICE 台灣冰」周子瑜表演，帶領子弟兵「Give ME Five」成員張家瑜、張羽靚、許芷芸、黃宥臻、張思媛要來對抗陽帆，創下3.71高收視。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中