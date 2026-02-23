民視除夕收視冠軍！賴慧如「超車豬哥亮」 火辣高空劈腿衝第一

賴慧如表演空中特技「御馬凌空」奪下全台最高收視。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕民視今年的除夕節目《民視第一發發發》從晚上7點正式開始四大段節目，「舞蹈PK單元」站上全國收視排行榜第一名3.71，而被AI科技「復活」的豬哥亮橋段收視也高達3.6，社群上「死派活派」轟炸社群軟體。

賴慧如表演空中特技「御馬凌空」。（民視提供）

陳美鳳、白冰冰、胡瓜、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、浩子、賴慧如、籃籃、郭忠祐、梁赫群、嚴立婷、黃豪平以及百位藝人攜手合作創造除夕夜高收視，6個小時平均收視2.37，總收視人口252萬人，多段表演收視破4，由賴慧如、2017年R16世界街舞賽冠軍「築夢者舞團」以及「韓國啦啦隊」三組表演大開紅盤，最高收視4.39落在賴慧如表演空中特技「御馬凌空」震撼觀眾眼球也奪下全台最高收視。

安芝儇（前排左起）、南珉貞、Mingo、李貞潤與李晧禎（後排左起）、金賢姈、金泰琳組限定團。（民視提供）

白冰冰活潑開跳創下好收視。（民視提供）

民視更運用AI科技「復活」豬哥亮，該段收視高達3.6，民視與最熟悉豬哥亮的大兒子謝順福合作，以秀場服裝扮演豬哥亮，AI科技完美重現豬哥亮風采。

白冰冰帶來網友敲碗「TW ICE 台灣冰」周子瑜表演。（民視提供）

AI豬哥亮揮手登場，活派大勝利。（民視提供）

萬眾矚目的陳美鳳與畢書盡合體演出創下3.99的高收視，俊男美女組合讓網友熱烈討論除夕夜「最養眼美容組合」；白冰冰帶來網友敲碗「TW ICE 台灣冰」周子瑜表演，帶領子弟兵「Give ME Five」成員張家瑜、張羽靚、許芷芸、黃宥臻、張思媛要來對抗陽帆，創下3.71高收視。

