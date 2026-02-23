自由電子報
娛樂 電影

6.5億漲不停！《陽光女子合唱團》觀眾爆哭翻盤創紀錄

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》在馬年新春假期火力全開，官方今（23）宣布，目前全台票房累積破6.5億，觀影人次衝破230萬，不只刷新台灣影史紀錄，也讓業內人士直呼：「這波真的太狂。」

導演林孝謙第一時間把破6億的喜訊告訴國寶級演員翁倩玉，影后笑說自己感動到「要再昏倒一次」，語氣半開玩笑半認真，道盡這部片的魔力。

《陽光女子合唱團》成為票房奇蹟代名詞。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》成為票房奇蹟代名詞。（壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》從最早5個觀眾到230萬人次，原本外界以為只是「小品勵志片」，如今卻成為票房奇蹟代名詞。

該片第一週票房僅約1000萬，數字稱不上亮眼。導演林孝謙與編劇呂安弦坦言，當時帶著陳意涵、安心亞、苗可麗、鍾欣凌、新人何曼希進場映後，其實心裡滿是忐忑。

不過劇組腳步沒停下來，從北跑到南，連續數週週末進戲院拜票，還殺進北中南夜市拉近距離，一場場握手、一句句感謝，把電影「推」給觀眾。

《陽光女子合唱團》翁倩玉（左）、導演林孝謙。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》翁倩玉（左）、導演林孝謙。（壹壹喜喜提供）

真正的轉折點來自觀眾的「爆哭潮」，包括Thread、IG開始洗版：「哭掉一整包衛生紙」、「信誓旦旦不會哭結果最慘」、「看完好累因為一直哭」。

戲院乾脆免費提供面紙，成為另類話題，觀眾一邊擦眼淚，一邊拍照打卡，情緒與社群雙雙炸裂。

除了催淚劇情，片中歌曲也成為延燒關鍵；A-Lin《幸福在歌唱》、洪佩瑜《再見的時候》兩首主題曲輪番轟炸，加上陶晶瑩《姐姐妹妹站起來》、蕭亞軒《表白》、謝金燕《練舞功》等經典舞曲橋段，讓戲院宛如大型KTV。

點圖放大
點圖放大

