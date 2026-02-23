自由電子報
娛樂 電影

10部哥吉拉代表作3月登台！北中南影迷連刷怪獸宇宙

〔記者鍾志均／台北報導〕誕生逾70年的「怪獸之王」哥吉拉，今年3月牠真的要登台了。

這回不只是重返大銀幕，而是直接在台北、台中、高雄三城開戰，秀泰影城今（23）宣布與美麗華影城聯手宣布，3月2日至3月29日舉辦《怪獸之王 哥吉拉經典影展》，一次集結1954年至2004年、橫跨昭和、平成、千禧年的10部代表作。

《怪獸之王 哥吉拉經典影展》3月展開。（秀泰&美麗華影城提供）《怪獸之王 哥吉拉經典影展》3月展開。（秀泰&美麗華影城提供）

這次影展最大爆點之一是主視覺。金馬設計師方序中攜手插畫家許皓程，打造限定版「哥吉拉登台」視覺。畫面把熟悉的台灣街景變成怪獸戰場；1989年首度在台上映的哥吉拉霸氣站C位，背後煙霧翻騰，8隻不同年代的哥吉拉層層現身。

而主視覺直接延伸成影展限定週邊，包括限量1萬張、每張都有獨立編號的A2台灣限定海報、A3海報收藏冊、限定資料夾，再加上10張電影特殊工藝海報，一整套收齊根本就是「哥吉拉畢業證書」。

哥吉拉快閃店。（秀泰&美麗華影城提供）哥吉拉快閃店。（秀泰&美麗華影城提供）

只要集滿10部不同電影票根，就能換到完整收藏組，怪獸迷已經開始算場次排假。

此外，3月7-8日、3月14-15日將推出連兩週的「哥吉拉馬拉松」活動，內容幾乎把全部限定週邊一次打包，堪稱怪獸粉絲的豪華禮盒；《怪獸之王 哥吉拉經典影展》馬拉松套票販售中，明（24）中午影展預售開賣。

《怪獸之王 哥吉拉經典影展》

活動日期：3/2（一）至3/29（六）

播放版本：2D

活動影城：大巨蛋秀泰影城、美麗華影城、台中文心秀泰、高雄夢時代秀泰

活動票價：影城全票售價

預售開賣：2/24（二）12:00

隨票贈活動：凡購買影展電影票乙張，即贈該部電影特殊工藝A3海報乙張

10部哥吉拉影展電影：

《哥吉拉》（1954）

《哥吉拉的逆襲》（1955）

《摩斯拉對哥吉拉》（1964）

《三大怪獸 地球最大決戰》（1964）

《怪獸大戰爭》（1965）

《怪獸總進擊》（1968）

《機械哥吉拉的逆襲》（1975）

《哥吉拉vs碧奧蘭蒂》（1989）

《哥吉拉vs機械哥吉拉》（1993）

《哥吉拉 最後戰役》（2004）

點圖放大header
點圖放大body

