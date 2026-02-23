「小提琴男神」李齊生日變壓力測試！熬夜拉爵士冒雙痘 「宅過年」慘到吃泡麵

〔記者李紹綾／專訪〕小提琴家兼演員李齊於昨（22日）舉辦生日音樂會。這場演出攜手頂尖Big Band九重奏（Jazz Nonet），他笑說名義上是慶生，實際上是為即將展開的亞洲巡演進行的「Open Rehearsal 壓力測試」。

李齊舉辦生日音樂會。（李齊愛樂提供）

身為古典音樂家，李齊坦言初次嘗試爵士樂壓力極大，為了編曲與練琴，近期幾乎過著「修仙」的生活，他自嘲：「最近都沒什麼睡，早上 4、5 點才睡覺，臉上還冒了2顆大痘痘。我也想像團員一樣帥氣閉眼即興，但因為睡太少，情緒亢奮到有點語無倫次。」

李齊舉辦生日音樂會。（李齊愛樂提供）

回顧剛過的農曆新年，李齊自招過得相當「悲慘」。為了生日音樂會的編曲，他足不出戶，大初一叫外送還被取消兩次，最後只能靠泡麵度日。唯一的「小確幸」是因沒出門拜年，省下不少紅包。聊到紅包話題時，李齊一臉正氣說：「我沒有收紅包，只有輸出，沒有輸入。」不料坐在一旁的李媽媽立刻發揮親媽本色現場拆台：「你剛剛不是領了幾包？昧著良心講話嗎？我真的聽不下去了！」李齊這才後知後覺驚呼：「對吼！」引發全場爆笑。至於包給爸媽的紅包誠意，李媽媽則露出滿意笑容認證：「很大包，我數得很舒服、很爽。」

李齊（右）與導演鄧安寧的「偽父子」合照。（記者李紹綾攝）

導演鄧安寧不僅到場，更上台獻唱爵士樂，鄧導加碼爆料，兩人的合作彩排竟只花了2分半，「這是我演唱生涯有史以來最短的彩排」，他笑稱自己很愛李齊這個小老弟，且能跟頂尖Big Band合作機會難得，一定要來。李齊也期許未來有機會能和導演鄧安寧合作，「之前合作《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，很喜歡他的作品，跟他相處很溫暖」。

李齊與導演鄧安寧開心與粉絲合影。（記者李紹綾攝）

現場更有不少企業界大咖粉絲現身支持。麗台科技董事長盧崑山包紅包打氣，打趣形容「聽完音樂會渾身舒暢」；佳集貿易董事長胡正成更當場大氣許諾，要贊助李齊飛往倫敦的商務艙機票。李齊也趁機許願，希望未來能有企業主辦台灣場的大型音樂會。

這場音樂會人氣爆棚，不僅從原定的50人擴增至12桌爆滿，更有日本與韓國粉絲專程飛來，甚至有粉絲搭乘首班高鐵從高雄衝往台北，讓李齊深受感動：「我很珍惜粉絲，謝謝他們的支持。」

李齊提著粉絲的心意回家。（記者李紹綾攝）

展望2026年，李齊用「驫」（音同飆）作為年度代表，3匹馬有衝刺、奔馳之意，他期許自己能馬力全開，一邊出國工作一邊玩，透露已規劃於6月展開東京、香港與東南亞的巡演，他熱血表示：「我要努力賺錢，希望2026年可以多馬奔騰！」

