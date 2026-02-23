翹臀珍慶祝龍鳳胎18歲生日 回顧影片讚嘆「從天而降的小天使」

〔記者陳慧玲／綜合報導〕「翹臀珍」珍妮佛蘿培茲擁有一對龍鳳雙胞胎兒女，之前她舉辦演唱會，孩子也曾上台送上祝福，轉眼女兒艾瑪和兒子麥克斯滿18歲了，她再次分享孩子們從小到大的影片，並寫下感性文字，感動無數網友。

兒女都長大了，珍妮佛蘿培茲身材依舊很辣。（翻攝自IG）

珍妮佛寫道：「你們出生在午夜，紐約遭遇了多年來最大、最美的一場暴風雪！我記得那天晚上，我坐在車裡，望著窗外，萬物閃爍著銀光，被白雪覆蓋。我懷著你們，在你們出生前的最後幾分鐘裡，你們都還在我肚子裡。彷彿上帝在確保你們來到一個充滿純粹魔法的世界！我心裡明白，你們的生活永遠都會如此美好！」

珍妮佛蘿培茲（中）為龍鳳胎慶生，分享許多回顧影片。（翻攝自IG）

接著她又談到：「當我抱著你們兩個嬰兒時，我真的感覺自己抱著的是兩個從天而降的小天使。我的生活從此徹底改變，真不敢相信你們現在已經長大成人...18歲了！你們都如此善良、慷慨、充滿愛心。18年前的今天，上帝決定把你們送到這個世界，用你們的才華、精神和愛心讓世界變得更美好，這個世界是多麼幸運啊！因為你們每天都在為我和所有有幸認識你們的人做這樣的事。」

珍妮佛蘿培茲（左）覺得龍鳳胎是從天而降的天使。（翻攝自IG）

珍妮佛感性說：「『我愛你們』幾個字，永遠無法表達我對你們的深切感情、愛意和關懷，我的寶貝們。我們3個一直都是彼此的依靠，我們一路走來，彼此扶持，無論身處何種困境，都能互相依靠。我向你們保證，我親愛的寶貝們，無論你們長多大，這份情誼永遠不變。永遠記住，露露（女兒暱稱），妳是我的陽光，還有麥克斯，你本身就很棒！我愛你們！」

