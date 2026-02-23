自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

翹臀珍慶祝龍鳳胎18歲生日 回顧影片讚嘆「從天而降的小天使」

〔記者陳慧玲／綜合報導〕「翹臀珍」珍妮佛蘿培茲擁有一對龍鳳雙胞胎兒女，之前她舉辦演唱會，孩子也曾上台送上祝福，轉眼女兒艾瑪和兒子麥克斯滿18歲了，她再次分享孩子們從小到大的影片，並寫下感性文字，感動無數網友。

兒女都長大了，珍妮佛蘿培茲身材依舊很辣。（翻攝自IG）兒女都長大了，珍妮佛蘿培茲身材依舊很辣。（翻攝自IG）

珍妮佛寫道：「你們出生在午夜，紐約遭遇了多年來最大、最美的一場暴風雪！我記得那天晚上，我坐在車裡，望著窗外，萬物閃爍著銀光，被白雪覆蓋。我懷著你們，在你們出生前的最後幾分鐘裡，你們都還在我肚子裡。彷彿上帝在確保你們來到一個充滿純粹魔法的世界！我心裡明白，你們的生活永遠都會如此美好！」

珍妮佛蘿培茲（中）為龍鳳胎慶生，分享許多回顧影片。（翻攝自IG）珍妮佛蘿培茲（中）為龍鳳胎慶生，分享許多回顧影片。（翻攝自IG）

接著她又談到：「當我抱著你們兩個嬰兒時，我真的感覺自己抱著的是兩個從天而降的小天使。我的生活從此徹底改變，真不敢相信你們現在已經長大成人...18歲了！你們都如此善良、慷慨、充滿愛心。18年前的今天，上帝決定把你們送到這個世界，用你們的才華、精神和愛心讓世界變得更美好，這個世界是多麼幸運啊！因為你們每天都在為我和所有有幸認識你們的人做這樣的事。」

珍妮佛蘿培茲（左）覺得龍鳳胎是從天而降的天使。（翻攝自IG）珍妮佛蘿培茲（左）覺得龍鳳胎是從天而降的天使。（翻攝自IG）

珍妮佛感性說：「『我愛你們』幾個字，永遠無法表達我對你們的深切感情、愛意和關懷，我的寶貝們。我們3個一直都是彼此的依靠，我們一路走來，彼此扶持，無論身處何種困境，都能互相依靠。我向你們保證，我親愛的寶貝們，無論你們長多大，這份情誼永遠不變。永遠記住，露露（女兒暱稱），妳是我的陽光，還有麥克斯，你本身就很棒！我愛你們！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中