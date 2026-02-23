李聖傑馬來西亞不藏了！雙喜臨門狂撒6位數字紅包

〔記者張釔泠／台北報導〕李聖傑大年初五（2/21）、生日當天開工，「One Day 直到那一天」世界巡迴演唱會馬來西亞站，於吉隆坡盛大登場，現場萬人齊聚，氣氛宛如萬人生日派對，這也是他第一次在生日當天開唱。

李聖傑初五生日開工。（華納提供）

雙喜臨門之際，他豪氣準備上百包紅包，除了家人之外，也包給所有演唱會工作人員與製作團隊，總金額高達6位數；同時宣告「One Day 直到那一天」世界巡迴全面啟動，全新單曲也預告將於4月推出。

談到今年過年是否有先與家人圍爐，李聖傑表示2025是大豐收的一年，也是新的開始，因此他與家人圍爐後便趕赴馬來西亞為演唱會做準備。

被問到今年的生日願望，李聖傑表示，希望未來能持續創作更多好作品與新歌，這是他一直以來最想做的事情，除了大家傳唱的經典歌曲之外，也期待帶給歌迷更多驚喜與更成熟的作品。

2023年李聖傑的個人首場海外售票演唱會就是在馬來西亞，因此這裡對他而言別具意義，如今再度帶著完整版「One Day 直到那一天」回來，這個首戰意義特別重大，也象徵接下來世界巡迴的正式起跑。他感謝大家的支持，也希望世界各地的朋友未來在每一個城市都能看到大家。

談到馬來西亞歌迷給他的印象，他形容第一場海外演出時，歌迷從演唱會第一秒鐘就瘋狂到底，整個屋頂彷彿快被掀開般震撼，那種熱情讓他至今難忘，也期待未來每一年回到馬來西亞，都能聽到最大聲的尖叫，與歌迷共同創造更多精彩回憶。

