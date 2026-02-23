父親過世20年飛夏威夷團聚 樂團團長真心話藏洋蔥

〔記者張釔泠／台北報導〕信樂團攜新歌《反派》強勢回歸樂壇，開春特別齊聚團拜，團長兼鼓手Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi、吉他手力Q手持春聯與吉利橘，向樂迷送上滿滿祝福：「祝大家所有好事一馬當先、馬到成功、馬年行大運、馬上就好！」為新的一年揭開搖滾序章。

信樂團拜年。（信世紀提供）

信樂團年節前在廣東陽春齊聚舞台，難得全員聚首，也被團員笑說是一起吃了頓「工作版年夜飯」，與粉絲更是一場相當意義的團聚。

過年期間團員則在世界跑透透，行程遠至義大利、西班牙、夏威夷等地，展開「跨國級團圓行程」。飛鳴表示，今年因為老婆的妹妹剛生小寶寶，所以前往深圳陪老婆家人，全家過年沉浸在新生命的喜悅中，初三後再飛回貴州陪伴父母，笑說自己是「移動式團圓」，雖然奔波卻格外充實。

信樂團拜年。（信世紀提供）

Tomi攜家帶眷回香港與家人團聚，之後全家更轉往義大利家族旅行，Tomi說：「出國旅行是我們家每年的儀式感。」旅行不只是放鬆，更是一種重新靠近彼此的方式，「有時候一起走一段路，比說很多話更重要。」

力Q年前特地陪老婆回西班牙娘家，還發生一段暖心插曲。與家人逛常去的華人商店時，沒想到店員抬頭愣住幾秒後隨即詢問：「你是信樂團的力Q對不對？」下一秒更興奮地補上一句：「到現在我們去K歌，都還是一定會點信樂團的歌！」讓在場力Q與西班牙家人非常驚訝，力Q笑說：「那一刻真的超有面子！」

信樂團拜年。（信世紀提供）

團長Michael以往多在台北陪家人，近年會陪同老婆回到東北體驗截然不同的年味，今年適逢父親離世二十周年，他與家人則從不同地區飛往夏威夷團圓，Michael說：「年輕時嚮往遠方，現在反而更想回到出發的地方。」感性表示年節不只是歡樂，更是沉澱與反思的時刻，「在這個階段，我更希望自己能從容走向未來，不糾結、不內耗，把力氣留給真正重要的人與事。」為新的一年許下心願：「願自己安穩，也願家人平安。」

開春之際，信樂團馬年火力全開，熱情送上祝福：「祝大家所有好事一馬當先、馬到成功、馬年行大運、馬上就好！」同時也為將於3月21日在河岸留言西門紅樓展演館搖滾登場的「信念不滅」台北音樂會，準備用最熱血的現場，把屬於信樂團的信念。

