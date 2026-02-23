486先生想捐3億助造艦被質疑 財經網美胡采蘋這樣說

國造潛艦「海鯤號」日前進行潛航測試。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶日前在臉書發文表示國造潛艦預算凍結時，曾找上民進黨立委王定宇，表達願意支付3億元協助建造潛艦，不過王定宇安撫他說會想辦法解套，要486先生別急。

今（23）日上午，財經網美胡采蘋評論此事，透露有人質疑486先生到底有沒有3億，原文如下：「要驗證一個人『有沒有能力捐款』其實也不難，把所得稅報稅收執聯貼出來看就知道了。如果要宣稱有能力捐3億，那所得稅表上的收入應該有5億（稅率40%）。486先生只要把5億的報稅收執聯貼出來，就可以澄清一切誤會了。」

胡采蘋說，一個人想要捐3億，根本不用靠年收入，有一種東西叫做「資產」，土地廠房住宅存款股票債券珠寶名畫，除了利息收入以外，幾乎都不在所得稅範圍，這些資產甚至不需要交易，也可以抵押貸款取得現金以做運用。

面對網友質疑根本沒有3億捐款，486先生回嗆：「被卡住的3億元讓王定宇委員解套了，我當然就無須捐款。這邏輯很簡單，但對這些智障是真的很難懂。」強調自己不是錢多到沒地方花，而是他知道若被中國共產黨併吞，再多家產也只是隨時會被沒收紙張。

