228別只出國打卡！影視聽中心免費放映白色恐怖4強片

〔記者鍾志均／台北報導〕228連假，不只有出國或塞在國道上，今年或許能走進電影院，讓歷史親自對你說話。

國家影視聽中心今（23）宣布，二二八連假期間將「免費放映」4部圍繞白色恐怖與威權記憶的重量級電影，橫跨台灣、阿根廷與巴西，從虛構敘事到真實審判，全方位打開對話。

請繼續往下閱讀...

1.《超級大國民》：每年必重看的影史名場面

萬仁導演的《超級大國民》（1995）被網友點名是「看完《大濛》後必須搭配服用」的歷史電影。電影開場那句：「霧散了，景物終於清晰。但是，為什麼都含著眼淚。」至今仍讓人起雞皮疙瘩。

《超級大國民》角色比出數字二一手勢的片段，是每年和平紀念日必定要重新複習的台灣影史名場面。（國家影視聽中心提供）

故事以虛構角色還原1950年代台灣肅殺氛圍，主角被嚴刑逼供，供出摯友，最終好友走向刑場。臨刑前高舉象徵「二一條」的手勢，早已成為台灣影史最震撼的畫面之一。

2.《天馬茶房》：愛情還沒發芽，時代就翻桌

林正盛導演的《天馬茶房》（1999）把鏡頭拉回1945年二二八前夕。咖啡館裡話劇排練、戀人準備遠走高飛，卻因私菸查緝衝突被捲入歷史洪流。林強、蕭淑慎主演，加上戴立忍、龍劭華、陳淑芳等超強卡司，讓歷史多了血肉與情感。

《天馬茶房》故事即是以228事件的引爆點「天馬茶房」為背景，龍劭華（左）、陳淑芳。（鴻聯國際提供）

3.《阿根廷正義審判》：惡名昭彰的軍官站上被告席

白色恐怖不只發生在台灣。紀錄片《阿根廷正義審判》（2023）整理長達530小時法庭影像，完整記錄1985年阿根廷審判軍政府獨裁者的歷程。

《阿根廷正義審判》剪輯梳理長達530小時的法庭影像。（Impronta Films提供）

倖存者上證人席，講述失蹤、酷刑、「死亡飛行」的真相。觀眾形容：「這不是觀影，是旁聽歷史。」該片也拿下台灣國際紀錄片影展國際競賽首獎，被譽為理解轉型正義最有力的教材。

4.《我依然在此》：奧斯卡認證的溫柔反擊

巴西名導華特薩勒斯憑《我依然在此》（2024）拿下第97屆奧斯卡最佳國際影片。故事從陽光海灘的幸福家庭開始，卻在1971年軍政府清洗中崩塌。丈夫「被消失」，妻子撐起全家。

這不是大場面的革命片，而是一個母親如何在威權陰影下守住希望的故事，還有影迷留言：「看完會想抱緊身邊的人。」

巴西導演華特薩勒斯以《我依然在此》拿下奧斯卡金像獎肯定。（好威映象提供）

4部片跨越世代與國界，從台灣到南美洲，講的都是「當國家失去正義，個人如何活下去？」命題，更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法