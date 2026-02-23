陳艾琳首次海外過年！泳池邊解放好身材 暖心告白老公

〔娛樂頻道／綜合報導〕36歲女星陳艾琳從節目《大學生了沒》出道，以直率敢言的性格與清新外型累積不少粉絲。2019年與老公「Alex」顏庭笙再婚後，兩人育有一女，近年她逐步將生活重心轉向家庭與花藝事業，雖淡出演藝圈，仍透過社群分享生活日常，與粉絲保持互動。

女星陳艾琳曬出在泰國遊玩的照片。（翻攝IG）

今年農曆新年，她首度選擇在海外度過。陳艾琳於社群曬出與老公前往泰國度假的系列照片，寫下：「第一次在國外過年，謝謝爸媽、謝謝笙，找尋我存在的意義。」字句間流露對家人與另一半的感謝之情，也展現婚後沉穩柔軟的一面。

她也幽默透露，這趟旅程是十年來第一次由老公全權規劃行程，還替住宿打出「8.8分」評價，從曝光畫面可見，陳艾琳在泳池邊換上灰色細肩帶比基尼，簡約剪裁襯托勻稱線條，展現自在又帶點性感的度假氛圍；另一套則是比基尼外搭白色簍空洋裝，成熟中帶著優雅女人味。老公則以白色上衣搭配花紋短褲現身，造型簡單清爽。

女星陳艾琳與老公Alex同遊泰國。（翻攝IG）

兩人更在沙發上甜蜜合影，笑容真摯自然，散發濃濃幸福感。此外，她也分享多道當地美食與悠閒行程，從畫面中不難看出整趟旅程節奏放鬆，充滿療癒氣息。

