娛樂 日韓

LUNA SEA真矢逝世遺願曝 愛妻石黑彩心碎發聲藏洋蔥

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本經典搖滾樂團「LUNA SEA」月之海今（23）凌晨證實，鼓手真矢已於2月17日下午6時16分辭世，享年56歲；他的妻子、前「早安少女組。」成員石黑彩在社群發文，向外界親自報告這個令人心碎的消息。

石黑彩寫下：「致所有支持真矢的朋友們……他在平靜中離開了我們。」並代表丈夫向所有粉絲致謝。她回憶，真矢原本為3月的演出與全面復出擬定計畫，對未來依然充滿希望。沒想到身體狀況突然急轉直下，讓一切停在半途。

LUNA SEA鼓手真矢的妻子石黑彩，在IG沉痛表示會以丈夫引以為傲。（翻攝自IG）LUNA SEA鼓手真矢的妻子石黑彩，在IG沉痛表示會以丈夫引以為傲。（翻攝自IG）

「5年9個月來，他持續與病魔奮戰，即使如此，他始終保持積極、努力不懈的姿態，讓我無比驕傲。」這段文字，讓不少粉絲看到淚崩。

真矢2020年公開罹患第四期大腸癌，當時震撼樂壇。他一度重返舞台，2025年還登上東京巨蛋參與「LUNATIC TOKYO 2025」演出，讓歌迷看到他不服輸的身影。然而同年9月又被診斷出腦瘤，此後持續療養，努力為復出做準備。

LUNA SEA的真矢逝世。（翻攝自官方X）LUNA SEA的真矢逝世。（翻攝自官方X）

據石黑彩透露，去年宣布暫停活動時，他最大的心願不是自己康復，而是：「希望LUNA SEA絕對不要停下來。」

真矢與石黑彩2000年結婚，育有兩女一子。這對夫妻一路相伴走過演藝高峰與抗病低谷，成為樂迷眼中的「最強夫妻檔」。石黑彩最後寫道：「我們家人將帶著他的心意努力活下去，懇請大家溫暖守護我們。」表示丈夫一路努力奮戰的模樣令她引以為傲，至於葬禮與告別式已低調完成，只邀親友參與。

