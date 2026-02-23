自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

英國奧斯卡得獎名單》全場愣1秒！32歲新星踢走李奧納多、甜茶奪影帝

〔記者鍾志均／綜合報導〕有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA），台灣時間今（23）凌晨頒獎，32歲英國男星羅伯特阿拉馬約（Robert Aramayo）以電影《I Swear》爆冷奪下最佳男主角，踢走李奧納多狄卡皮歐、「甜茶」提摩西夏勒梅等影帝級對手，成為本屆大黑馬。

羅伯特阿拉馬約以《I Swear》奪下英國奧斯卡影帝以及新星獎。（歐新社）羅伯特阿拉馬約以《I Swear》奪下英國奧斯卡影帝以及新星獎。（歐新社）

當羅伯特阿拉馬約的名字被念出時，全場先是愣了1秒，接著爆出掌聲。連他自己都傻眼。阿拉馬約上台時情緒幾乎潰堤，直說：「能和你們同列入圍已經不可思議，更別說現在站在這裡。我真的、真的不敢相信我得獎了。」

羅伯特阿拉馬約以《I Swear》奪下英國奧斯卡影帝。（達志影像）羅伯特阿拉馬約以《I Swear》奪下英國奧斯卡影帝。（達志影像）

他還特別點名同場入圍的伊森霍克，回憶自己在茱莉亞學院求學時，曾聽對方談論演員如何長久經營創作生命。「那場演講影響我很深。今晚能與你並列，是榮幸。」最後他語無倫次的說：「好，我現在要停止說話了。」場面既真誠又動人。

羅伯特阿拉馬約首次入圍英國奧斯卡就拿獎。（翻攝自X）羅伯特阿拉馬約首次入圍英國奧斯卡就拿獎。（翻攝自X）

更厲害的是，阿拉馬約不只抱回影帝，還拿下「新星獎」，成為史上首位同晚包辦兩項大獎的演員。

《I Swear》講述1980年代蘇格蘭一名罹患嚴重妥瑞氏症的青年，在社會不理解下成為倡議者的故事。片中角色有抽動與不自主發聲等症狀，演出難度極高。

妥瑞氏症慈善機構也公開表示，這部片沒有獵奇或戲劇化處理，而是以同理與真實描寫當事人生活，打破長年刻板印象；該片原型人物當天也現身典禮，儘管中途因症狀發作提前離席，仍獲全場理解與尊重。

此外，昨晚最大贏家為橫掃6獎的《一戰再戰》，奪下最佳電影、導演、男配角...等，女主角頒給《哈姆奈特》潔西巴克利；《一戰再戰》西恩潘和《罪人》烏米馬薩庫分封最佳男女配角，距小金人更進一步。

第79屆英國影藝學院電影獎（BAFTA）主要得獎名單：

最佳電影：《一戰再戰》

最佳英國電影：《哈姆奈特》

最佳導演：《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森

最佳女主角：《哈姆奈特》潔西巴克利

最佳男主角：《I Swear》羅伯特阿拉馬約

最佳女配角：《罪人》烏米馬薩庫

最佳男配角：《一戰再戰》西恩潘

最佳原創劇本：《罪人》

最佳改編劇本：《一戰再戰》

最佳非英語電影：《情感的價值》

最佳紀錄片：《Mr. Nobody Against Putin》

最佳動畫片：《動物方城市2》

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中