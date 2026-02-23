英國奧斯卡得獎名單》全場愣1秒！32歲新星踢走李奧納多、甜茶奪影帝

〔記者鍾志均／綜合報導〕有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA），台灣時間今（23）凌晨頒獎，32歲英國男星羅伯特阿拉馬約（Robert Aramayo）以電影《I Swear》爆冷奪下最佳男主角，踢走李奧納多狄卡皮歐、「甜茶」提摩西夏勒梅等影帝級對手，成為本屆大黑馬。

羅伯特阿拉馬約以《I Swear》奪下英國奧斯卡影帝以及新星獎。（歐新社）

當羅伯特阿拉馬約的名字被念出時，全場先是愣了1秒，接著爆出掌聲。連他自己都傻眼。阿拉馬約上台時情緒幾乎潰堤，直說：「能和你們同列入圍已經不可思議，更別說現在站在這裡。我真的、真的不敢相信我得獎了。」

羅伯特阿拉馬約以《I Swear》奪下英國奧斯卡影帝。（達志影像）

他還特別點名同場入圍的伊森霍克，回憶自己在茱莉亞學院求學時，曾聽對方談論演員如何長久經營創作生命。「那場演講影響我很深。今晚能與你並列，是榮幸。」最後他語無倫次的說：「好，我現在要停止說話了。」場面既真誠又動人。

羅伯特阿拉馬約首次入圍英國奧斯卡就拿獎。（翻攝自X）

更厲害的是，阿拉馬約不只抱回影帝，還拿下「新星獎」，成為史上首位同晚包辦兩項大獎的演員。

《I Swear》講述1980年代蘇格蘭一名罹患嚴重妥瑞氏症的青年，在社會不理解下成為倡議者的故事。片中角色有抽動與不自主發聲等症狀，演出難度極高。

妥瑞氏症慈善機構也公開表示，這部片沒有獵奇或戲劇化處理，而是以同理與真實描寫當事人生活，打破長年刻板印象；該片原型人物當天也現身典禮，儘管中途因症狀發作提前離席，仍獲全場理解與尊重。

此外，昨晚最大贏家為橫掃6獎的《一戰再戰》，奪下最佳電影、導演、男配角...等，女主角頒給《哈姆奈特》潔西巴克利；《一戰再戰》西恩潘和《罪人》烏米馬薩庫分封最佳男女配角，距小金人更進一步。

第79屆英國影藝學院電影獎（BAFTA）主要得獎名單：

最佳電影：《一戰再戰》

最佳英國電影：《哈姆奈特》

最佳導演：《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森

最佳女主角：《哈姆奈特》潔西巴克利

最佳男主角：《I Swear》羅伯特阿拉馬約

最佳女配角：《罪人》烏米馬薩庫

最佳男配角：《一戰再戰》西恩潘

最佳原創劇本：《罪人》

最佳改編劇本：《一戰再戰》

最佳非英語電影：《情感的價值》

最佳紀錄片：《Mr. Nobody Against Putin》

最佳動畫片：《動物方城市2》

