被疑有喜後火辣反擊！ 泫雅曬「吊帶裙裡全空」照片破除謠言

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星泫雅與龍俊亨婚後一舉一動都備受關注，近來更頻頻被外界揣測是否「做人成功」。先前她才親上火線澄清，笑稱只是「幸福肥」，還放話要認真減重，沒想到農曆新年期間再度被巧遇，相關話題又掀波瀾。

泫雅曬出性感辣照，破除懷孕謠言。（翻攝IG）

有網友分享在街頭偶遇夫妻倆的畫面，只見泫雅身穿粉紅色寬版大衣，搭配休閒運動褲，整體造型走舒適隨興風格。不過寬鬆穿搭加上略顯圓潤的身形，再次引發部分網友聯想「是不是有喜了？」討論聲浪迅速在社群延燒。

面對外界揣測，泫雅昨（21日）則用行動回應。她在個人社群平台一口氣曬出多張辣照，其中包括單穿牛仔吊帶裙、未搭配內襯的造型，大方展現側身曲線與纖細身材，以性感姿態間接粉碎懷孕傳聞。

泫雅曬出與老公龍俊亨日常照片，相當甜蜜。（翻攝IG）

除了火辣美照外，她還低調放閃，分享與老公在電梯裡的甜蜜合影。畫面中，她穿著粉紅色大衣、手捧手機托腮賣萌，龍俊亨則緊緊依偎在旁，兩人對鏡頭露出幸福神情，新婚氛圍藏也藏不住。

