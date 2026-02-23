看「自由花蕊」展覽卻被網軍圍攻 賈永婕喊話：我們一起看展覽吧

賈永婕臉書貼文被「網軍」卻進攻，她今發文強調，歷史存在的意義，從來不是報復，而是警示；她也向網軍喊話：「千千萬萬的網軍來吧⋯⋯我們一起去看展覽。」（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北101董事長賈永婕昨日（22日）在臉書發文提到，初五他和老公前往自由廣場觀看「自由花蕊」展覽，並自爆一進廣場竟不自覺唱起《總統蔣公紀念歌》，讓她驚覺當年的教育「洗腦有多深」。不料賈永婕該篇貼文底下被「網軍」卻進攻，賈永婕也留言回擊，而賈永婕今（23日）發文強調，歷史存在的意義，從來不是報復，而是警示；她也向網軍喊話：「千千萬萬的網軍來吧⋯⋯我們一起去看展覽。」

賈永婕表示，昨天那一篇文下面來了許多的網軍，幾乎都是用奇怪的拼音名字，講著八股的語言什麼數典忘祖、不知飲水思源，忘了自己是誰，這些人都把自己的檔案鎖住，說她在歷史的傷口灑鹽想要撕裂台灣。賈永婕說：「這句話好熟悉喔，疫情送機器時也有醜惡之人說過此話。如果『時間過了就不用再提』，那為什麼全世界到現在還在反覆討論希特勒，為什麼第二次世界大戰 會寫進課本、拍成電影、成立紀念館？」

賈永婕強調，不是因為仇恨，而是因為人類必須記得「我們曾經可以殘忍到什麼程度」，歷史存在的意義，從來不是報復，而是警示。如果德國人說：「都幾十年了，不要再講集中營了啦。」那今天的世界，怎麼會知道極權體制可以把國家變成殺人工廠？

賈永婕認為，同樣的道理台灣談戒嚴、談白色恐怖，不是要製造對立，更不是要清算誰，而是要讓下一代知道「權力失控會發生什麼事」，當沒有司法保障時，人命有多廉價；當整個社會選擇沉默，會養出怎樣的怪獸。

賈永婕表示，真正成熟的民主，不是假裝沒發生過，而是敢面對、敢承認、敢記住，所以這不是翻舊帳，「這是一堂我們欠自己、也欠下一代的課。因為忘記歷史的人，注定會再經歷一次」。

最後賈永婕也喊話：「千千萬萬的網軍來吧⋯⋯我們一起去看展覽。」同時標註「國家人權紀念館」，並附上她前往國家人權博物館參觀的照片。

