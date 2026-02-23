自由電子報
娛樂 最新消息

梅艶芳慈母102歲 向網友拜年中氣十足

「梅媽」覃美金轉眼已屆102歲高齡。（香港星島日報）「梅媽」覃美金轉眼已屆102歲高齡。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕已故香港歌壇天后梅艷芳母親「梅媽」覃美金轉眼已屆102歲高齡，自從百歲壽宴後，她已久未公開露面。

日前，「梅艷芳國際歌迷會」在IG分享一段梅媽賀年祝福影片，影片中梅媽身穿一件充滿喜慶氣氛的紅色中式棉襖，滿頭銀髮，安坐家中。雖然年事已高，但她看起來精神飽滿，氣色紅潤，手持數封「利是」（指紅包或壓歲錢），面對鏡頭中氣十足地向大家拜年：「恭喜發財！」

梅艷芳（左）生前非常孝順母親。（香港星島日報）梅艷芳（左）生前非常孝順母親。（香港星島日報）

梅媽這次罕見露面，也讓外界再度關注梅媽近況。港媒報導，近年梅媽生活並不平靜，她在2016年結束破產令後，隔年因欠下約13萬港幣（約53萬台幣）法律費用，再遭申請破產。不過在2024年10月，因梅媽還清相關款項，香港律政司向法庭提出的破產呈請最終獲准撤銷，讓她經濟風波暫告一段落。

在此同時，梅媽與長子梅啟明關係卻跌至冰點，港媒報導，去年梅啟明宣布與泰籍女友再婚，梅媽不但沒現身，據稱更因不滿兒子行為而與他徹底反面。梅啟明去年參加電視台演員招募，曾向媒體透露與母親失聯，並稱梅媽「被人控制」，目的是希望透過媒體尋母，更指母親生活費已增至25萬港幣（約102萬台幣），但種種說法都未獲梅媽證實，母子關係顯然已經破裂。

