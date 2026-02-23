自由電子報
娛樂 最新消息

開工首波水逆來了 唐綺陽示警注意用電用火

唐綺陽提醒今年首波水逆將在26日開始。（翻攝自唐綺陽臉書）唐綺陽提醒今年首波水逆將在26日開始。（翻攝自唐綺陽臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（23）日是農曆新春後的開工首日，星座專家唐綺陽提醒今年首波水逆將在26日開始，大家一定要注意用電用火及大眾交通系統安全，科技產業則恐有意外之災要小心。

唐綺陽在臉書發文指出過去兩週「水星停滯」，許多人可能和老朋友連絡上、聚會見面，可能出現暗流湧動但心照不宣、「受害者情結情況，「週四開始水星正式逆行，從22度半逆到3/21的8度半。逆行本就易溝通不良，且此次在雙魚座逆行更帶來過多幻想，或太自由心證反而有誤會、疏漏，所以重要的事，提醒眾人務必用處女精神去不厭其煩確認，凡事書面化，並確認好細節，以免各說各話欠缺交集而不自知。」

發文中，唐綺陽也提醒水逆也影響交通，大眾交通系統「容易有事，或隱患暴露」，不管是公車、鐵路、高鐵，或是航空，安全措施最好比平日更嚴格執行才行。

另外，唐綺陽也表示本週進入火星衝刺，現在火星在水瓶最後衝刺，水瓶人、水瓶事還要再「火一把」，例如網路上，科技、AI、機器人新聞特別熱，人多的地方怪人多，紛爭也多，或大眾仍有「關注政治」傾向，政治圈、政治人也引人注目，變化頻繁。

