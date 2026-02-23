自由電子報
娛樂 最新消息

楊洋手骨折登頂熱搜 修仙重返頂流 《不讓江山》備戲爆意外

楊洋帶傷出席新戲《不讓江山》開鏡，讓粉絲心疼不已。（翻攝自網路）楊洋帶傷出席新戲《不讓江山》開鏡，讓粉絲心疼不已。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年楊洋憑藉古裝大劇《凡人修仙傳》韓立一角成功「去油」、以行雲流水的打戲重回頂流巔峰，昨日（22日）他現身其主演的新劇《不讓江山》開鏡儀式。然而，在儀式現場，楊洋左手纏著明顯的固定繃帶與夾板現身，引發外界高度關注，關鍵字「楊洋手部骨折」更迅速登頂微博熱搜。

楊洋出席新戲《不讓江山》開鏡，左手受傷掀話題。（翻攝自網路）楊洋出席新戲《不讓江山》開鏡，左手受傷掀話題。（翻攝自網路）

親自證實為戲提前武訓 發生骨折意外

面對現場媒體與粉絲的關切，楊洋在開鏡儀式中主動說明傷情。他坦言：「手確實受傷了，也骨折了。」並透露這次受傷是因為為了新劇《不讓江山》能有更完美的武打表現，提前進組參加高強度的武術訓練時，不慎發生意外。

儘管左手行動不便，楊洋在開鏡當天仍堅持完成上香、接紅布等所有流程，更展現極高親和力，現場叮囑粉絲：「天氣溫差大，大家回去路上要小心，記得泡杯薑茶，我會好好恢復的。」展現了暖男本色。

眼尖粉絲揪真相 年前活動早已「藏手」

事實上，楊洋受傷的消息並非空穴來風。在開鏡消息傳出後，有許多「顯微鏡」等級的粉絲回溯楊洋過年前後的活動照片，驚訝地發現其手部異常早有跡象。

粉絲指出，從2月初開始，楊洋出席品牌活動或拍攝形象照時，大多僅以右手入鏡，或者刻意將左手插入口袋、用寬大袖口遮擋。當時不少人以為是造型設計，如今真相大白，粉絲紛紛心疼留言：「原來過年期間就骨折了，還一直報喜不報憂」、「拍《凡人》時腿傷還在復健，現在又添手傷，楊洋真的太拼了」。

楊洋過去在拍攝《武動乾坤》與《特戰榮耀》時就曾多次受傷，甚至在拍攝《凡人修仙傳》期間也因腿部舊疾引發髖關節撞擊綜合症，一度面臨肌肉萎縮需終生復健。

此次再度帶傷進組，不僅展現他對演藝事業的敬業態度，也呼應了他在《不讓江山》中飾演主角「李叱」那股從逆境中崛起的韌勁。他在個人社群平台上發文回應：「骨折是一個意外，已經在恢復中了，請放心。現在的任務就是專注角色，盡全力完成好每一場戲。」

