韓國瑜提國會遷建 名嘴嗆亂花納稅人血汗錢

韓國瑜18日到斗南順安宮發福袋，期許雲林人團結讓雲林脫胎換骨、脫離貧窮。（記者黃淑莉攝）韓國瑜18日到斗南順安宮發福袋，期許雲林人團結讓雲林脫胎換骨、脫離貧窮。（記者黃淑莉攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕立法院遷址問題討論超過30年，院長韓國瑜上任後曾多次私下與朝野黨鞭溝通有關國會遷建議題，並拋出將立法院遷至台北圓山飯店，或另在台北市仁愛路空軍總司令部舊址興建新院區等想法，不過朝野立委至今仍無法凝聚共識。

今（23）日凌晨，資深媒體人、電視名嘴王瑞德在臉書發文表示：「有新聞說有二百五想花一筆大錢搬遷立法院，幹嘛亂花納稅人的血汗錢？全部搬去木柵動物園不就得了？」最後更怒嗆：「拿錢不辦事的廢物！」

據指出，韓國瑜認為現行立法院院區空間狹小，部分設施涉及違建，長期並非理想辦公與議政環境，因此拋出兩大方案。計畫一為徵收圓山飯店，將其整體規劃為新的立法院院區，作為主要開會與辦公空間，現有院區則轉型為圖書館或議政博物館，形成雙院區模式；計畫二則是在空總舊址興建全新立法院大樓。

據轉述，韓國瑜提及，若採新建方案，從設計、招標、施工到驗收，恐需長達18年，經費高達1千億元，社會恐難接受，因此傾向優先考慮圓山飯店方案，由於飯店本身即為國有財產，約2年即可完成搬遷。

據了解，韓國瑜多次私下向朝野黨鞭說明構想，盼形成三黨黨鞭考察的初步共識，然過去幾個會期未獲正面回應；但國民黨團總召傅崐萁上會期在相關討論中頻頻搭腔、態度轉趨積極，強調國會作為「國家門面」，應提供更完善空間，而民進黨團、民眾黨團則持保留態度。

