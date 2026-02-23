自由電子報
娛樂 電視

學霸女星晨跑遇噁男！蔡祥身材被盯怒罵「跨三小」 遭物化一句話嗆爆

〔記者李紹綾／台北報導〕蔡祥在台視八點檔《寶島西米樂》飾演西服店千金，戲外的她是畢業於台大獸醫系的高材生。她昨（22日）清晨晨跑，卻讓她氣到直呼：「這個世界真的擅長把人逼到變成刺蝟！」

蔡祥在臉書還原事發經過。她表示，清晨6點多一個人在家附近晨跑，穿著新買的漂亮運動套裝，原本準備開開心心迎接一天的開始，沒想到跑不到5分鐘，就遇到一名「死變態老男人」，對方用讓人極度不舒服的眼神上下打量，還以輕佻語氣說「哇逆天的身材」、「身材真好」等話。

蔡祥晨跑遇噁男。（翻攝自臉書）蔡祥晨跑遇噁男。（翻攝自臉書）

蔡祥當場回擊，怒嗆對方「跨三小」，更直言：「憑什麼物化女性，我漂亮就活該被物化嗎？」罵完繼續跑步。豈料繞回原地又遇到對方，疑似刻意停在那裡堵她，這次她立刻拿出手機錄影，果然拍到對方先開口罵人，還改口羞辱她像「竹竿」。

蔡祥在貼文中寫道，「真的很好笑，一開始是稱讚，後來被我罵以後見笑轉生氣說我像竹竿、文化水平那麼低、叫我滾」，雙方再度爆發口角，對方嗆她「長得那麼漂亮沒想到心地這麼醜」，她則霸氣回擊：「難道我要長得跟你一樣醜才能罵人嗎？」並警告「不是所有女生都是好惹的，我這次是警告，下次遇到不會只有這樣」。

蔡祥。（翻攝自臉書）蔡祥。（翻攝自臉書）

原本的晨跑行程就此告吹，蔡祥氣到直接走回家。事後仍心有餘悸，坦言「現在生氣、反胃又害怕」，但更讓她難受的是，「現在都什麼年代，為什麼還是會有這種低俗的噁男」。

蔡祥強調，自己並非不能接受稱讚，「你可以稱讚我，我也會有禮貌的說謝謝」，重點在於分辨「有禮貌的稱讚」與「帶著物化眼光的言語」。她直言：「我相信任何一個人類都分得出來，反之，分不出來的稱之為禽獸」。

貼文最後，蔡祥無奈表示：「就是有這種人，總是把我逼到變成刺蝟」，並強調「女生不是你可以這樣隨意對待的。你有禮貌的對待我，我也會禮貌回去，但如果你先選擇不尊重我，那我肯定不會客氣」。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

