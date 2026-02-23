自由電子報
娛樂 最新消息

《山羊巔峰》好口碑助陣北美逆襲奪冠！全球票房突破1億美金

迦勒麥羅林 x 蓋柏莉尤恩《山羊巔峰》獨家專訪影音：

〔記者許世穎／綜合報導〕動畫電影《山羊巔峰》上週末（2月20至22日）在北美上演逆轉勝，於上映第2個週末以1700萬美金（約台幣5.36億元）從前週的亞軍逆襲拿下票房冠軍，同時也靠著好口碑，票房比起首週僅下滑36%。

動畫電影《山羊巔峰》在北美逆襲奪冠。（索尼影業提供）動畫電影《山羊巔峰》在北美逆襲奪冠。（索尼影業提供）

該片由《Kpop 獵魔女團》原班團隊打造、NBA傳奇球星史蒂芬柯瑞跨界擔任監製並獻聲的，並找來在影集《怪奇物語》中飾演「路卡斯」的迦勒麥羅林為主角山羊威爾配音。

電影能夠成功穩住票房並奪冠，再次突顯家庭電影對戲院營運的重要性，尤其在票房尚未完全回到疫情前水準之際。2025年包括《星際寶貝：史迪奇》、《動物方城市2》與《MINECRAFT 麥塊電影》等作品皆展現驚人續航力，名列年度賣座前茅。

目前《山羊巔峰》北美累計5830萬美金（約台幣13.38億元），全球票房突破1.02億美金（約台幣32.17億元）。索尼動畫期盼這部新作能複製近年原創動畫如《元素方城市》、《荒野機器人》等片的長線表現，在上映數週後仍持續吸金。《山羊巔峰》全台上映中。

