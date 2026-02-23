（專訪）白冰冰也是信徒！大咖天后改名就爆紅 國道驚險獲救秘辛曝光

〔記者陽昕翰／專訪〕台語天后龍千玉趁著年假，與師妹謝金晶一同回到基隆「信義堂」參拜。她受訪鬆口，自己在演藝圈歷經三次重要轉折，都曾請示虎爺並獲得指引，才有機會在歌壇站穩腳步。

龍千玉的父親生前在基隆經營宮廟「信義堂」，供奉的虎爺相當靈驗，包括鳳飛飛、豬哥亮、白冰冰等大咖都曾是信眾。

請繼續往下閱讀...

龍千玉改名後以台語歌曲《不如甭熟悉》走紅。（記者潘少棠攝）

其中鳳飛飛更是龍千玉演藝之路的重要伯樂。談到前輩年輕時就是「信義堂」的信眾，龍千玉回憶：「每次鳳姐來拜拜的時候，廟外都擠滿了人，好多人來追星，她真的非常親切。」

她表示，正因為虎爺牽起這段緣分，鳳飛飛與父親結識，自己才有機會踏入演藝圈。

龍千玉（左）與師妹謝金晶（右）一同回到基隆「信義堂」參拜。（記者潘少棠攝）

當年受鳳飛飛栽培，龍千玉與前輩同住半年，「鳳姐會教我唱歌，一起學日本演歌，我的日本演歌基礎，很多都是那時候打下來的。」除了跟著鳳飛飛學唱歌，她也參加中視主辦的歌唱比賽，起初成績並不理想，父親請示虎爺後鼓勵她不要放棄，最終在第五次參賽時奪下第5名，正式出道。

更玄的是，龍千玉當年以本名江玉琴出道，父親隨即接獲虎爺指示要她改名，她聽從建議改名龍千玉，並以台語歌曲《不如甭熟悉》走紅。

龍千玉改名後以台語歌曲《不如甭熟悉》走紅。（記者潘少棠攝）

龍千玉透露，人生這三件「大事」都與虎爺指引有關。她回憶剛出道時曾發生車禍，某次趕夜市活動行經彰化高速公路時爆胎，車子在路上打轉三圈，最後竟平穩停在路肩，「當下以為自己要再見了。」返家後才得知是虎爺替她擋煞，父親還告訴她：「虎爺為了幫妳擋車，心坎受傷。」

龍千玉（右）只要遇到「人生大事」，仍會回到家中廟宇請示虎爺，左為謝金晶。（記者潘少棠攝）

儘管父親已離世多年，龍千玉坦言，只要遇到「人生大事」，仍會回到家中廟宇請示虎爺，包括4月25日在台中中興大學惠蓀堂舉辦的「男人情女人心演唱會」，也希望獲得虎爺加持才能心安。

出道48年的龍千玉感性表示：「不是每個人都可以在歌壇這麼久，我從來沒有換過工作，一路唱到現在真的充滿感恩。」目前演唱會暫定僅此一場，她也說：「我想認真活在當下，有緣就趕快來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法