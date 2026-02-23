自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（專訪）白冰冰也是信徒！大咖天后改名就爆紅 國道驚險獲救秘辛曝光

〔記者陽昕翰／專訪〕台語天后龍千玉趁著年假，與師妹謝金晶一同回到基隆「信義堂」參拜。她受訪鬆口，自己在演藝圈歷經三次重要轉折，都曾請示虎爺並獲得指引，才有機會在歌壇站穩腳步。

龍千玉的父親生前在基隆經營宮廟「信義堂」，供奉的虎爺相當靈驗，包括鳳飛飛、豬哥亮、白冰冰等大咖都曾是信眾。

龍千玉改名後以台語歌曲《不如甭熟悉》走紅。（記者潘少棠攝）龍千玉改名後以台語歌曲《不如甭熟悉》走紅。（記者潘少棠攝）

其中鳳飛飛更是龍千玉演藝之路的重要伯樂。談到前輩年輕時就是「信義堂」的信眾，龍千玉回憶：「每次鳳姐來拜拜的時候，廟外都擠滿了人，好多人來追星，她真的非常親切。」

她表示，正因為虎爺牽起這段緣分，鳳飛飛與父親結識，自己才有機會踏入演藝圈。

龍千玉（左）與師妹謝金晶（右）一同回到基隆「信義堂」參拜。（記者潘少棠攝）龍千玉（左）與師妹謝金晶（右）一同回到基隆「信義堂」參拜。（記者潘少棠攝）

當年受鳳飛飛栽培，龍千玉與前輩同住半年，「鳳姐會教我唱歌，一起學日本演歌，我的日本演歌基礎，很多都是那時候打下來的。」除了跟著鳳飛飛學唱歌，她也參加中視主辦的歌唱比賽，起初成績並不理想，父親請示虎爺後鼓勵她不要放棄，最終在第五次參賽時奪下第5名，正式出道。

更玄的是，龍千玉當年以本名江玉琴出道，父親隨即接獲虎爺指示要她改名，她聽從建議改名龍千玉，並以台語歌曲《不如甭熟悉》走紅。

龍千玉改名後以台語歌曲《不如甭熟悉》走紅。（記者潘少棠攝）龍千玉改名後以台語歌曲《不如甭熟悉》走紅。（記者潘少棠攝）

龍千玉透露，人生這三件「大事」都與虎爺指引有關。她回憶剛出道時曾發生車禍，某次趕夜市活動行經彰化高速公路時爆胎，車子在路上打轉三圈，最後竟平穩停在路肩，「當下以為自己要再見了。」返家後才得知是虎爺替她擋煞，父親還告訴她：「虎爺為了幫妳擋車，心坎受傷。」

龍千玉（右）只要遇到「人生大事」，仍會回到家中廟宇請示虎爺，左為謝金晶。（記者潘少棠攝）龍千玉（右）只要遇到「人生大事」，仍會回到家中廟宇請示虎爺，左為謝金晶。（記者潘少棠攝）

儘管父親已離世多年，龍千玉坦言，只要遇到「人生大事」，仍會回到家中廟宇請示虎爺，包括4月25日在台中中興大學惠蓀堂舉辦的「男人情女人心演唱會」，也希望獲得虎爺加持才能心安。

出道48年的龍千玉感性表示：「不是每個人都可以在歌壇這麼久，我從來沒有換過工作，一路唱到現在真的充滿感恩。」目前演唱會暫定僅此一場，她也說：「我想認真活在當下，有緣就趕快來。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中