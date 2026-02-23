自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【2/23～3/1星座錦囊】別剉！開工遇2026第一波水逆來襲…守住「錢關」不踩雷

面對開工後即將迎來2026年第一波水星逆行，占星達人提點「水雷防炸」5守則。（達志影像）面對開工後即將迎來2026年第一波水星逆行，占星達人提點「水雷防炸」5守則。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕經過9天漫長年假，「收心操」還沒暖身夠，週三（2/25）便即將迎來2026第一波水星逆行，讓不少人剉咧等，擔心才剛開工「雷包」就接不完，理財大計深受牽連！

星座專家「安德魯的賤聲房」幽默提醒，本週的星象配置，基本上就是：雙魚座的「我以為」加上牡羊座的「管他的」。自2/25起，水星會正式逆行一直到3/20，它將從雙魚座開始「倒著走」，這代表你的邏輯會像掉進果汁機裡的衛生紙，碎得非常有藝術感；接著它會逆回牡羊座，把那種「老子現在就要」的焦慮感直接拉滿。

此外，安德魯也針對12星座本週財運上最容易勿踩的「雷區」，給出避雷指南！ 

 

♈牡羊座

．工作：你會發現同事講話像外星語，而你回覆郵件的速度比腦袋轉得快，結果就是寄出一堆錯字連篇甚至發錯人的廢文。「撤回訊息」將是你本週最長做的事。

．感情：自以為是的直率其實是毒舌。你想給對方驚喜，最後往往變成驚嚇。如果是單身，這週遇到的對象通常只有「三分鐘熱度」，別太當真。

．財運：衝動是魔鬼。你會因為心情不好買下一台昂貴的按摩椅，然後發現家裡根本沒地方放，最後只能用來堆衣服。

．健康：頭痛欲裂可能是因為你憋氣太久（生氣忘了呼吸）。注意用火安全，廚房瓦斯記得關。

．幸運數字：1, 11, 29

．幸運色：滅火器紅、避雷針銀、剛出爐的焦糖色

♉金牛座

．工作：你的社交圈正在進行「大清洗」。某個你以為很熟的同事可能會在背後捅你一刀，或者某個消失已久的客戶突然回來要你改兩年前的案子。這週的口頭禪應該是：「我先確認一下。」

．感情：你想追求穩定，但宇宙想給你刺激。前任的回歸機率高達 80%，如果你不想重蹈覆轍，請直接封鎖，不要懷疑。

．財運：適合處理那些「看了就煩」的舊帳單。別碰任何新的虛擬貨幣，除非你想體驗什麼叫「財富歸零」。

．健康：喉嚨跟脖子很硬，不是因為你有骨氣，是因為你壓力大到肌肉僵硬。去按摩吧。

．幸運數字：5, 14, 33

．幸運色：鈔票綠、雪茄菸草色、防彈衣黑

 

♊雙子座

．工作：身為水星的「親兒子/親女兒」，這次逆行你的電腦會當機、手機會藍屏、會議會記錯時間。建議你把所有重要文件印出來，雖然很原始，但至少紙不會斷訊。

．感情：你的幽默感在對方眼裡變成了「輕浮」。本週不宜開玩笑，尤其是那種自以為高級的酸言酸語。

．財運：社交稅很重。會有一堆推不掉的飯局，重點是還不好吃。

．健康：支氣管敏感，出門口罩戴好，別在人多的地方大口呼吸。

．幸運數字：2, 17, 26

．幸運色：斷網藍、干擾灰、變色龍綠

 

♋巨蟹座

．工作：職場上的名聲面臨考驗。你過去偷懶的小細節可能會被放大檢視。這週請保持「受氣包」的專業形象，主管罵你，你就點頭，不要反駁。

．感情：你的情緒波動比海嘯還大。一下覺得對方不愛你，一下覺得全世界都對不起你。建議關掉手機，去睡一覺。

．財運：為了填補內心的空虛，你可能會買一堆昂貴的廚具或家居用品，然後繼續叫外送。

．健康：胃部不適，少吃辛辣物，尤其是那種看著就很刺激的韓式泡麵。

．幸運數字：4, 13, 22

．幸運色：月亮銀、憂鬱藍、亞麻色

 

♌獅子座

．工作：你的「大道理」這週沒人想聽。你想帶領大家衝鋒陷陣，結果發現回頭一看，隊友都在原地繫鞋帶。收起你的表演欲，這週適合當個安靜的背景板。

．感情：自尊心是感情的殺手。如果對方沒稱讚你的新髮型，不代表他不愛你，可能只是他水逆眼睛霧霧的。

．財運：國外購物或代購容易出問題，包裹可能在太平洋上漂流，或是寄來一個完全不對的東西。

．健康：心火旺盛。多喝椰子水，少看會讓你血壓升高的政論節目或社群留言。

．幸運數字：3, 19, 21

．幸運色：退色金、太陽黑、夕陽餘暉橘

 

♍處女座

．工作：你的細節控會把你逼瘋。你會發現下屬交上來的東西像草稿，而你又得熬夜重做。請記住：完美是水逆的敵人，及格就萬歲。

．感情：你會開始分析對方的每一句話，試圖找出「不愛」的證據。這不叫溝通，這叫審訊。

．財運：容易有合約糾紛或保險理賠問題，請仔細閱讀那一堆你平常根本不看的細則。

．健康：消化系統崩潰預警。你的腸胃比你的心情還敏感。

．幸運數字：6, 15, 24

．幸運色：無塵室白、枯葉草綠、防塵袋灰

 

♎天秤座

．工作：你的合作對象這週會變得很「牡羊」，也就是衝動且不講理。你試圖優雅地調解，最後發現自己也想拍桌子。隨身帶一顆喉糖，免得吵架時破音。

．感情：另一半的缺點這週會被水逆無限放大。你會懷疑當初是不是被下了蠱才會跟這個人在一起。

．財運：容易因為別人的慫恿而投資，最後發現那是個坑。

．健康：腰痠背痛，尤其是如果你一直維持同一個姿勢在電腦前改那些永遠改不完的 Bug。

．幸運數字：7, 16, 25

．幸運色：模糊粉、假裝平衡綠、低彩度藍

 

♏天蠍座

．工作：職場宮鬥進入白熱化，但你可能被捲入一個與你無關的戰場。最好的策略是：裝死。只要你不動，沒人能把你當標靶。

．感情：秘密容易曝光。如果你有什麼不可告人的事（或是偷偷買的遊戲機），這週會被抓包。

．財運：會有偏財，但可能是那種「賠了夫人又折兵」後的補償。

．健康：注意內分泌失調，還有，沒事別去擠痘痘，會發炎。

．幸運數字：8, 17, 26

．幸運色：深夜黑、劇毒紫、法拉利納帕紅

 

♐射手座

．工作：你的創意很棒，但在水逆期間會被認為是「胡鬧」。老闆現在想要的是結果，不是你的夢想藍圖。先活下來，再談理想。

．感情：舊愛找上門的頻率極高。如果你想復合，請等 3/20 之後再決定，現在的感動都是假象。

．財運：賭性堅強。你以為能以小博大，結果通常是肉包子打狗。

．健康：運動傷害。這週不要嘗試任何你沒做過的極限運動，連快跑過馬路都要小心。

．幸運數字：9, 12, 30

．幸運色：箭靶黃、迷路綠、大膽卻出錯的橘

 

♑魔羯座

．工作：家務事跟公事混在一起，讓你很想原地爆炸。你以為你能掌控全局，但水逆會教你什麼叫「失控」。這週適合修理家裡漏水的水龍頭。

．感情：你表現愛的方式太像在發傳單，冷冰冰的。試著抱抱對方，而不是給對方建議。

．財運：會有房產或居住環境相關的支出。雖然心痛，但這錢不得不花。

．健康：膝蓋跟關節隱隱作痛，可能是因為你揹負了太多不屬於你的責任。

．幸運數字：4, 10, 28

．幸運色：堅硬石灰、老樹皮褐、加班後的眼圈黑

 

♒水瓶座

．工作：溝通不良的受害者。你寄出的 Email 沒人回，你講的笑話沒人笑。這週適合閉嘴，多看書，少說話。

．感情：會跟兄弟姊妹或鄰居發生爭執，並影響到你的心情。伴侶這週對你來說更像是一個「室友」。

．財運：交通工具故障機率高。本週破財的兇手就是交通。

．健康：手腕受傷或肩膀僵硬，那是因為你滑手機滑太兇了。

．幸運數字：3, 11, 20

．幸運色：電路板綠、外星人銀、高壓電藍

 

♓雙魚座

．工作：歡迎來到「我是誰？」的主場。你會忘記密碼、忘記帶鑰匙、忘記剛才開會說了什麼。請隨身攜帶筆記本，並強迫自己寫下來。

．感情：你的浪漫在水逆期看起來像是在發瘋。別在雨中漫步，你會感冒，而且沒人會覺得這很唯美。

．財運：錢包失蹤的高風險期。刷卡前請確認餘額，這週你的算術能力趨近於零。

．健康：容易水腫、過敏，甚至有種「慢性疲勞」感。你需要排毒，不只是身體，還有朋友圈。

．幸運數字：7, 16, 25

．幸運色：迷幻紫、泡泡粉、深海看不見底的藍

 

【水逆求生「防炸」5守則】

1. 「備份」是你的再生父母！

水星在雙魚逆行時，電腦跟大腦會同步斷線。不管是專案報告還是手機相片，存檔、存檔、再存檔。別相信你的雲端，這週連雲端可能都在迷路。

 

2. 電子產品「叛逆期」，再三確認就對了！

這段時間非常不適合購買手機、筆電或任何精密儀器。如果你現在買，3/20之後它可能會變成人格分裂的磚頭；另外，出門前請確認鑰匙、錢包、手機，水逆最愛讓你把自己鎖在門外。

 

3. 溝通請開「慢動作模式」！

雙魚的模糊加上牡羊的衝動，會讓你說話像沒過大腦的機關槍。傳訊息前請檢查收件人（別把抱怨發給當事人），吵架前請先數到十，或者直接裝死，總比之後要道歉來得輕鬆。

 

4. 「前任」不是禮物，是考驗！

水逆期間，前任、前前任、甚至是那個你快忘記名字的國小同學，都很容易突然彈出來說「在嗎？」。請記得，這只是宇宙在清理垃圾時不小心掉出來的廢棄物，別輕易回頭，除非你想再被虐一次。

 

5. 行程預留「耍廢時間」！

交通誤點、導航失靈、約會記錯時間都是標配。出門請提早15分鐘，若遇到遲到或飛機延誤，請原地深呼吸，告訴自己：「這是宇宙在幫我消業障。」

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中