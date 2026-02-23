【2/23～3/1星座錦囊】別剉！開工遇2026第一波水逆來襲…守住「錢關」不踩雷

面對開工後即將迎來2026年第一波水星逆行，占星達人提點「水雷防炸」5守則。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕經過9天漫長年假，「收心操」還沒暖身夠，週三（2/25）便即將迎來2026第一波水星逆行，讓不少人剉咧等，擔心才剛開工「雷包」就接不完，理財大計深受牽連！

星座專家「安德魯的賤聲房」幽默提醒，本週的星象配置，基本上就是：雙魚座的「我以為」加上牡羊座的「管他的」。自2/25起，水星會正式逆行一直到3/20，它將從雙魚座開始「倒著走」，這代表你的邏輯會像掉進果汁機裡的衛生紙，碎得非常有藝術感；接著它會逆回牡羊座，把那種「老子現在就要」的焦慮感直接拉滿。

此外，安德魯也針對12星座本週財運上最容易勿踩的「雷區」，給出避雷指南！

♈牡羊座

．工作：你會發現同事講話像外星語，而你回覆郵件的速度比腦袋轉得快，結果就是寄出一堆錯字連篇甚至發錯人的廢文。「撤回訊息」將是你本週最長做的事。

．感情：自以為是的直率其實是毒舌。你想給對方驚喜，最後往往變成驚嚇。如果是單身，這週遇到的對象通常只有「三分鐘熱度」，別太當真。

．財運：衝動是魔鬼。你會因為心情不好買下一台昂貴的按摩椅，然後發現家裡根本沒地方放，最後只能用來堆衣服。

．健康：頭痛欲裂可能是因為你憋氣太久（生氣忘了呼吸）。注意用火安全，廚房瓦斯記得關。

．幸運數字：1, 11, 29

．幸運色：滅火器紅、避雷針銀、剛出爐的焦糖色

♉金牛座

．工作：你的社交圈正在進行「大清洗」。某個你以為很熟的同事可能會在背後捅你一刀，或者某個消失已久的客戶突然回來要你改兩年前的案子。這週的口頭禪應該是：「我先確認一下。」

．感情：你想追求穩定，但宇宙想給你刺激。前任的回歸機率高達 80%，如果你不想重蹈覆轍，請直接封鎖，不要懷疑。

．財運：適合處理那些「看了就煩」的舊帳單。別碰任何新的虛擬貨幣，除非你想體驗什麼叫「財富歸零」。

．健康：喉嚨跟脖子很硬，不是因為你有骨氣，是因為你壓力大到肌肉僵硬。去按摩吧。

．幸運數字：5, 14, 33

．幸運色：鈔票綠、雪茄菸草色、防彈衣黑

♊雙子座

．工作：身為水星的「親兒子/親女兒」，這次逆行你的電腦會當機、手機會藍屏、會議會記錯時間。建議你把所有重要文件印出來，雖然很原始，但至少紙不會斷訊。

．感情：你的幽默感在對方眼裡變成了「輕浮」。本週不宜開玩笑，尤其是那種自以為高級的酸言酸語。

．財運：社交稅很重。會有一堆推不掉的飯局，重點是還不好吃。

．健康：支氣管敏感，出門口罩戴好，別在人多的地方大口呼吸。

．幸運數字：2, 17, 26

．幸運色：斷網藍、干擾灰、變色龍綠

♋巨蟹座

．工作：職場上的名聲面臨考驗。你過去偷懶的小細節可能會被放大檢視。這週請保持「受氣包」的專業形象，主管罵你，你就點頭，不要反駁。

．感情：你的情緒波動比海嘯還大。一下覺得對方不愛你，一下覺得全世界都對不起你。建議關掉手機，去睡一覺。

．財運：為了填補內心的空虛，你可能會買一堆昂貴的廚具或家居用品，然後繼續叫外送。

．健康：胃部不適，少吃辛辣物，尤其是那種看著就很刺激的韓式泡麵。

．幸運數字：4, 13, 22

．幸運色：月亮銀、憂鬱藍、亞麻色

♌獅子座

．工作：你的「大道理」這週沒人想聽。你想帶領大家衝鋒陷陣，結果發現回頭一看，隊友都在原地繫鞋帶。收起你的表演欲，這週適合當個安靜的背景板。

．感情：自尊心是感情的殺手。如果對方沒稱讚你的新髮型，不代表他不愛你，可能只是他水逆眼睛霧霧的。

．財運：國外購物或代購容易出問題，包裹可能在太平洋上漂流，或是寄來一個完全不對的東西。

．健康：心火旺盛。多喝椰子水，少看會讓你血壓升高的政論節目或社群留言。

．幸運數字：3, 19, 21

．幸運色：退色金、太陽黑、夕陽餘暉橘

♍處女座

．工作：你的細節控會把你逼瘋。你會發現下屬交上來的東西像草稿，而你又得熬夜重做。請記住：完美是水逆的敵人，及格就萬歲。

．感情：你會開始分析對方的每一句話，試圖找出「不愛」的證據。這不叫溝通，這叫審訊。

．財運：容易有合約糾紛或保險理賠問題，請仔細閱讀那一堆你平常根本不看的細則。

．健康：消化系統崩潰預警。你的腸胃比你的心情還敏感。

．幸運數字：6, 15, 24

．幸運色：無塵室白、枯葉草綠、防塵袋灰

♎天秤座

．工作：你的合作對象這週會變得很「牡羊」，也就是衝動且不講理。你試圖優雅地調解，最後發現自己也想拍桌子。隨身帶一顆喉糖，免得吵架時破音。

．感情：另一半的缺點這週會被水逆無限放大。你會懷疑當初是不是被下了蠱才會跟這個人在一起。

．財運：容易因為別人的慫恿而投資，最後發現那是個坑。

．健康：腰痠背痛，尤其是如果你一直維持同一個姿勢在電腦前改那些永遠改不完的 Bug。

．幸運數字：7, 16, 25

．幸運色：模糊粉、假裝平衡綠、低彩度藍

♏天蠍座

．工作：職場宮鬥進入白熱化，但你可能被捲入一個與你無關的戰場。最好的策略是：裝死。只要你不動，沒人能把你當標靶。

．感情：秘密容易曝光。如果你有什麼不可告人的事（或是偷偷買的遊戲機），這週會被抓包。

．財運：會有偏財，但可能是那種「賠了夫人又折兵」後的補償。

．健康：注意內分泌失調，還有，沒事別去擠痘痘，會發炎。

．幸運數字：8, 17, 26

．幸運色：深夜黑、劇毒紫、法拉利納帕紅

♐射手座

．工作：你的創意很棒，但在水逆期間會被認為是「胡鬧」。老闆現在想要的是結果，不是你的夢想藍圖。先活下來，再談理想。

．感情：舊愛找上門的頻率極高。如果你想復合，請等 3/20 之後再決定，現在的感動都是假象。

．財運：賭性堅強。你以為能以小博大，結果通常是肉包子打狗。

．健康：運動傷害。這週不要嘗試任何你沒做過的極限運動，連快跑過馬路都要小心。

．幸運數字：9, 12, 30

．幸運色：箭靶黃、迷路綠、大膽卻出錯的橘

♑魔羯座

．工作：家務事跟公事混在一起，讓你很想原地爆炸。你以為你能掌控全局，但水逆會教你什麼叫「失控」。這週適合修理家裡漏水的水龍頭。

．感情：你表現愛的方式太像在發傳單，冷冰冰的。試著抱抱對方，而不是給對方建議。

．財運：會有房產或居住環境相關的支出。雖然心痛，但這錢不得不花。

．健康：膝蓋跟關節隱隱作痛，可能是因為你揹負了太多不屬於你的責任。

．幸運數字：4, 10, 28

．幸運色：堅硬石灰、老樹皮褐、加班後的眼圈黑

♒水瓶座

．工作：溝通不良的受害者。你寄出的 Email 沒人回，你講的笑話沒人笑。這週適合閉嘴，多看書，少說話。

．感情：會跟兄弟姊妹或鄰居發生爭執，並影響到你的心情。伴侶這週對你來說更像是一個「室友」。

．財運：交通工具故障機率高。本週破財的兇手就是交通。

．健康：手腕受傷或肩膀僵硬，那是因為你滑手機滑太兇了。

．幸運數字：3, 11, 20

．幸運色：電路板綠、外星人銀、高壓電藍

♓雙魚座

．工作：歡迎來到「我是誰？」的主場。你會忘記密碼、忘記帶鑰匙、忘記剛才開會說了什麼。請隨身攜帶筆記本，並強迫自己寫下來。

．感情：你的浪漫在水逆期看起來像是在發瘋。別在雨中漫步，你會感冒，而且沒人會覺得這很唯美。

．財運：錢包失蹤的高風險期。刷卡前請確認餘額，這週你的算術能力趨近於零。

．健康：容易水腫、過敏，甚至有種「慢性疲勞」感。你需要排毒，不只是身體，還有朋友圈。

．幸運數字：7, 16, 25

．幸運色：迷幻紫、泡泡粉、深海看不見底的藍

【水逆求生「防炸」5守則】

1. 「備份」是你的再生父母！

水星在雙魚逆行時，電腦跟大腦會同步斷線。不管是專案報告還是手機相片，存檔、存檔、再存檔。別相信你的雲端，這週連雲端可能都在迷路。

2. 電子產品「叛逆期」，再三確認就對了！

這段時間非常不適合購買手機、筆電或任何精密儀器。如果你現在買，3/20之後它可能會變成人格分裂的磚頭；另外，出門前請確認鑰匙、錢包、手機，水逆最愛讓你把自己鎖在門外。

3. 溝通請開「慢動作模式」！

雙魚的模糊加上牡羊的衝動，會讓你說話像沒過大腦的機關槍。傳訊息前請檢查收件人（別把抱怨發給當事人），吵架前請先數到十，或者直接裝死，總比之後要道歉來得輕鬆。

4. 「前任」不是禮物，是考驗！

水逆期間，前任、前前任、甚至是那個你快忘記名字的國小同學，都很容易突然彈出來說「在嗎？」。請記得，這只是宇宙在清理垃圾時不小心掉出來的廢棄物，別輕易回頭，除非你想再被虐一次。

5. 行程預留「耍廢時間」！

交通誤點、導航失靈、約會記錯時間都是標配。出門請提早15分鐘，若遇到遲到或飛機延誤，請原地深呼吸，告訴自己：「這是宇宙在幫我消業障。」

