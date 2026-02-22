麻吉大哥投資「14部賠9部」照挺國片！網友跪了：Uncle沒有輸

「麻吉大哥」黃立成今天在社群上曬出過往投資國片的紀錄。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「麻吉大哥」黃立成今天（22日）在社群上曬出過往投資國片的紀錄，發現他投資的14部國片當中，有9部都賠錢，不過麻吉大哥似乎不在意，依舊高呼：「我支持國片！嘎U（加油）！」讓網友都相當佩服。

「麻吉大哥」黃立成曬出投資國片紀錄，14部中只有4部賺錢。（翻攝自Threads）

從黃立成曬出的資料來看，他第一部投資的國片是魏德聖的《賽德克·巴萊》，一直到去年的《96分鐘》以及現正熱映中的《功夫》，自2011年開始至2026年，黃立成投資且已經上映的電影總共有14部，有8部確定賠錢，而《功夫》被列為「應該會賠」。

唯一讓黃立成賺的只有《月老》，《粽邪》系列3部電影全賺，《粽邪4》也被列為「應該會賺」。不過九把刀在留言區澄清，《請問，還有哪裡需要加強》並沒有賠。

貼文一出，網友紛紛表示，「Uncle是直接拿真金白銀來挺國片一同進退，比一群只用嘴來針砭國片的人還更值得尊敬」、「這些都是麻吉大哥有投資的國片項目嗎？真的很感謝黃大哥對台灣影視業的支持」、「支持國片，大哥加油！」、「Uncle補起來」、「Uncle不管怎樣都沒有輸、我也支持你」、「出門支持國片讓Uncle有得補！」

