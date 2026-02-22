甩開長子毀滅性爆料陰霾 貝克漢夫婦被爆賣房大賺一筆

貝克漢（左）、維多莉亞夫婦傳出賣房子大賺一筆。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國足球名人貝克漢與維多莉亞夫婦，前陣子遭長子布魯克林毀滅性爆料，指控兩人在媒體面前營造假面幸福，實際上只是為了品牌利益著想，維多莉亞甚至被兒子說耍心機，惡搞媳婦妮可拉。縱然親子關係似乎回不去了，但近期貝克漢夫婦還是有好消息傳出，據悉兩人賣掉位在美國邁阿密的頂層豪宅，大賺480萬美金（約1.52億台幣），收穫頗大。

根據《Robb Report》報導，貝克漢夫婦以2500萬美元（約7.94億台幣）的價格出售了他們位在邁阿密「One Thousand博物館大廈」的頂層豪宅，比他們在2020年購買時的1980萬美元大幅上漲，扣除賣房的相關費用後，淨賺480萬美元。這棟大樓是由已故普立茲克建築獎得主建築師扎哈·哈迪德設計的，以超豪華設施而聞名，其中包括私人屋頂直升機停機坪。而貝克漢夫婦出售的這間頂樓公寓，是這棟62層樓高樓僅有的84間住宅之一。

除了賣房大賺一筆，原本貝克漢期待他所經營的「邁阿密國際」足球俱樂部能再度於MLS美國職業足球大聯盟比賽中再度奪冠，可惜今年首戰以0比3輸給了洛杉磯FC。賽前貝克漢還在社群發文向球迷喊話：「隨著新賽季MLS的開始，我對我們俱樂部的未來充滿期待，成為MLS冠軍一直是我們的夢想，但我們渴望更多，迫不及待想要從今天開始我們的衛冕之旅。」

