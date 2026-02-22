自由電子報
娛樂 電影

（專題）致自由！盤點11部那些年不能說的故事

〔記者傅茗渝／專題報導〕歷史不只是靜止的遺址，透過鏡頭轉譯，那些塵封的記憶得以重新獲得溫度。賈永婕的「民主補課」行動，讓我們看見了行動的力量，下列這些影視作品，則提供了我們感性的入口。它們有的重現了火燒島上的堅韌生命，有的刻劃了威權體制下的掙扎與愛情。在走訪歷史現場之際，搭配這些作品，能讓你更深刻地聽見那些在噤聲年代中，穿過鐵柵與黑潮、試圖傳遞給未來的微弱回聲。

相關新聞：（專題）跟著「民主戰鬥機」賈永婕補課！盤點台灣必看的民主足跡與影視地圖

《悲情城市》首度直視二二八事件，以林氏家族命運映照政權交替動盪，為台灣影史里程碑。（資料照，牽猴子提供）《悲情城市》首度直視二二八事件，以林氏家族命運映照政權交替動盪，為台灣影史里程碑。（資料照，牽猴子提供）

▶︎《悲情城市》—打破禁忌的時代史詩

《悲情城市》是侯孝賢導演執導的史詩巨作，也是台灣首部直視「二二八事件」的電影，曾榮獲威尼斯影展金獅獎。影片透過九份林氏家族的興衰，側寫台灣從日本戰敗撤離、國民政府接收，到政治動盪爆發的時代轉折。片中以沈默的攝影機位與極致的長鏡頭，捕捉了那個噤聲年代的壓抑與悲哀。梁朝偉飾演的聾啞主角，象徵著在混亂政權交替下無力發聲的台灣百姓，其經典台詞「我台灣人」深刻道出對身分認同的掙扎。這部作品不僅是台灣影史上最重要的經典，更打破了歷史禁忌，讓這段埋藏已久的集體創傷首次走進大眾視野。

《天馬茶房》以1947年台北為背景，透過兒女情長與街頭騷動，呈現二二八前夕社會氛圍。（資料照，海鵬提供）《天馬茶房》以1947年台北為背景，透過兒女情長與街頭騷動，呈現二二八前夕社會氛圍。（資料照，海鵬提供）

▶︎《天馬茶房》—大時代下的苦澀餘暉

《天馬茶房》由林正盛執導，以1947年「二二八事件」爆發點「天馬茶行」為名，透過一對熱愛戲劇與歌唱的年輕男女，交織出那個大時代下的兒女情長與動盪不安。茶行不僅是當時文人雅士聚會的沙龍，更是見證台灣政權交替、社會焦慮凝聚的縮影。電影將鏡頭對準事件發生前的台北街頭，細膩描繪林江邁販菸事件及其後的混亂，呈現出繁華落盡前的最後一抹餘暉。

《返校》以校園驚悚寓言白色恐怖年代，揭露禁書、密告與思想壓迫的集體創傷。（資料照，牽猴子提供）《返校》以校園驚悚寓言白色恐怖年代，揭露禁書、密告與思想壓迫的集體創傷。（資料照，牽猴子提供）

▶︎《返校》—致自由的驚悚寓言

改編自同名現象級遊戲，導演徐漢強以1960年代的翠華中學為背景，大膽地將白色恐怖的肅殺氛圍轉化為驚悚恐懼的視覺饗宴。影片由王淨、傅孟柏與曾敬驊領銜主演，透過「學姐」方芮欣與學弟魏仲廷在荒廢校園中的探索，逐步揭開一段關於禁書、密告與背叛的沉重真相。這部作品成功突破了嚴肅歷史的框架，以心理壓迫感讓年輕世代切身體會，在那樣的年代，單純地追求知識與思想自由竟需付出生命代價。片中經典台詞「你是忘記了，還是害怕想起來？」不僅貫穿劇情，更成為台灣社會直視歷史傷痕的集體叩問。

《流麻溝十五號》描繪綠島女性政治犯勞改歲月，展現威權壓迫下的尊嚴與女性韌性。（資料照，文化部提供）《流麻溝十五號》描繪綠島女性政治犯勞改歲月，展現威權壓迫下的尊嚴與女性韌性。（資料照，文化部提供）

▶︎《流麻溝十五號》—火燒島上不凋零的容顏

由周美玲執導，改編自真實紀錄，是首部直視1950年代綠島女性思想犯的電影。影片由余佩真、連俞涵、徐麗雯領銜主演，描繪三位背景迥異的女性，在被剝奪姓名、僅剩「流麻溝15號」編號的荒島歲月裡，如何於勞改與審查的夾縫中守護尊嚴。這部作品與綠島園區遙相呼應，展現了在最黑暗的監獄中，仍有不肯向權力低頭的堅韌靈魂，是理解台灣女性受難史最動人的入口。

《超級大國民》透過老政治犯尋墓之旅，反思白色恐怖創傷與倖存者罪疚。（資料照，高市電影館提供）《超級大國民》透過老政治犯尋墓之旅，反思白色恐怖創傷與倖存者罪疚。（資料照，高市電影館提供）

▶︎《超級大國民》—長達30年的遲來贖罪

由萬仁執導，是台灣電影史上最深沉的歷史反思之作。影片由林揚與柯一正領銜主演，描述老政治犯林揚在出獄多年後，拖著病弱的身軀，執意尋找當年因他而犧牲的難友墓碑。鏡頭隨著他的步履，在荒草與都市廢墟間穿梭，不僅重現了1950年代軍法處、馬場町刑場的肅殺，更刻劃出倖存者心中那份比牢獄更沉重的罪疚。林揚在難友墳前點燃白蠟燭，在黑夜中下跪懺悔的經典畫面，象徵著台灣社會對那段集體失語歷史最深刻的祭奠與救贖。

《牯嶺街少年殺人事件》以少年悲劇折射戒嚴年代壓抑社會與身分焦慮。（資料照，國家影視聽中心提供）《牯嶺街少年殺人事件》以少年悲劇折射戒嚴年代壓抑社會與身分焦慮。（資料照，國家影視聽中心提供）

▶︎《牯嶺街少年殺人事件》—威權陰影下的殘酷青春

由楊德昌執導，改編自60年代震驚社會的真實案件，是台灣電影史上的巔峰之作。影片由當時年僅14歲的張震與楊靜怡領銜主演，細膩重現了戒嚴時期充滿壓抑與動盪的台北街頭。這不只是一部關於少年幫派與初戀破碎的電影，更是一幅威權體制下的社會縮影：長輩們對政治的恐懼、流離失所的眷村記憶，以及年輕生命在缺乏出口的窒息感中，最終引爆的毀滅性悲劇。

《好男好女》戲中戲交錯今昔，追索白色恐怖知識分子理想與歷史記憶。（翻攝自光點台北官網）《好男好女》戲中戲交錯今昔，追索白色恐怖知識分子理想與歷史記憶。（翻攝自光點台北官網）

▶︎《好男好女》—跨越時空的歷史對話

由侯孝賢執導，是「台灣三部曲」的終章，由伊能靜與高捷領銜主演。影片大膽採用「戲中戲」的結構，讓當代女演員在排演過程中，逐步走進1950年代真實人物鍾浩東、蔣碧玉夫婦的生命故事。這部作品不僅呈現了白色恐怖時期左翼知識份子為了理想投身抗爭的熱血與犧牲，更透過現代與過去的穿插，探討了當代台灣人如何面對、詮釋那段斷裂的歷史記憶。在侯導詩意的長鏡頭下，電影模糊了虛構與真實的界線，讓觀影者在歷史傷痕中尋找與當下的連結

《大濛》描寫少女尋兄旅程，在白色恐怖陰影中展現小人物善意與人性微光。（資料照，華文創提供）《大濛》描寫少女尋兄旅程，在白色恐怖陰影中展現小人物善意與人性微光。（資料照，華文創提供）

▶︎《大濛》—荒亂時代裡的微光與善意

由陳玉勳執導，是台灣影壇近期直視1950年代白色恐怖的溫情之作。描述一名少女為了尋找在政治動盪中「失蹤」的哥哥，獨自踏上漫長的追尋之旅。不同於以往政治題材的冰冷嚴肅，陳玉勳以其特有的幽默與人文關懷，在肅殺的環境中描繪出底層小人物之間的純真善意與彼此扶持。這部作品像是一首撫慰創傷的民謠，讓觀眾看見在那段大雨滂沱、前路「大濛」（大霧）的艱困歲月裡，台灣人如何用平凡的愛，守護住最後一點人性的光輝。

《天橋上的魔術師》以中華商場童年記憶，隱喻威權末期社會轉型與消逝年代。（資料照，myVideo提供）《天橋上的魔術師》以中華商場童年記憶，隱喻威權末期社會轉型與消逝年代。（資料照，myVideo提供）

▶︎《天橋上的魔術師》—消逝在中華商場的純真

由楊雅喆執導，改編自吳明益同名小說。雖然背景聚焦於80年代的「中華商場」，卻隱喻了威權末期社會轉型時的壓抑與幻夢。劇中由莊凱勛飾演魔術師，帶領一群孩子在繁華與崩解的邊緣探索。這不只是一部魔幻寫實的作品，劇中對「被消失的人們」以及警察體制對學生的監控，精準勾勒出當時社會在民主黎明前的緊繃與躁動。它告訴我們，有些東西即使消失了，也會永遠留在記憶裡。

《鹽水大飯店》從農村青年視角切入民主運動，呈現基層世代的熱血與犧牲。（資料照，公視台語台提供）《鹽水大飯店》從農村青年視角切入民主運動，呈現基層世代的熱血與犧牲。（資料照，公視台語台提供）

▶︎《鹽水大飯店》—草根開出的民主花蕊

由鄭文堂、林志儒共同執導，改編自戴振耀的青春歲月，是從農村與基層青年視角切入的民主劇作。影集由張耀仁、吳子霏、黃迪揚領銜主演，講述1970年代一群在高雄橋頭熱血生活的年輕人，如何在追求自由的道路上，面對監獄中「鹽水拌飯」的艱辛歲月。這部作品充滿了土地的氣息與同儕間的俠義情懷，捕捉了威權壓迫下平凡人的掙扎與勇氣，讓我們看見台灣民主運動不只是政治精英的博弈，更是由無數像「鹽水大飯店」中那樣不屈的靈魂，用汗水與淚水灌溉出的生命之花。

《星空下的黑潮島嶼》聚焦綠島思想犯群像，展現禁錮中仍綻放的才華與生命力。（資料照，客家電視台提供）《星空下的黑潮島嶼》聚焦綠島思想犯群像，展現禁錮中仍綻放的才華與生命力。（資料照，客家電視台提供）

▶︎《星空下的黑潮島嶼》—禁錮中的才華與光

由王傳宗執導，王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏領銜主演。故事聚焦1950年代綠島「新生訓導處」，描述一群擁有醫學、藝術專業的思想犯，在極端的荒島勞改中，如何以才華與知識彼此救贖。這部作品跳脫純粹的受難敘事，展現了在黑潮環繞的監禁下，靈魂依然能如星空般璀璨的堅韌生命力。

點圖放大body

