（專題）跟著「民主戰鬥機」賈永婕補課！盤點台灣必看的民主足跡與影視地圖

賈永婕自發展開「民主補課之旅」，走訪人權遺址與歷史現場。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／專題報導〕「現在我只想真真實實地，把不及格的台灣真實歷史學分補修。」 台北101董事長賈永婕近期的一番自白，意外推動了一波「認識台灣」的風潮。她化身「民主油罐車」，親自造訪多處人權遺址，不僅讓這些歷史現場再度受到關注，也提供了我們一個重新審視腳下土地的契機。以下為您整理賈永婕的補課足跡，以及建議搭配延伸認識的影視作品。

▶︎第一站：義光教會—塵封46年的傷痕近在咫尺

請繼續往下閱讀...

「世紀血案」爭議爆發後，賈永婕驚覺1980年發生的「林宅血案」事發地竟與她小時候住處及婚後跑步路線重疊，感嘆自己過去彷彿活在「平行時空」。她親訪義光教會，在平靜的空間中感受歷史的殘酷與愛的承接。賈永婕走遍一樓與地下室，看著十字架感悟愛是「記得、承接，然後繼續往前」。

義光教會前身為林義雄律師住宅，是1980年震驚社會的「林宅血案」事發地。為將這段政治暴力遺留的血淚傷痕轉化為公義與和平的力量，長老教會於1982年買下此處並改建為教會，取名「義光」象徵公義之光。這裡不僅是信仰空間，更是台灣首例由民間自主申請公告的轉型正義場址，見證了台灣從威權黑暗走向民主救贖的艱辛歷程。

台灣基督長老教會義光教會位於台北市大安區信義路三段31巷16號1樓。

賈永婕走訪中正紀念堂自由廣場，反思威權教育記憶。（翻攝自臉書）

▶︎第二站：中正紀念堂——打破威權洗腦的「自由花蕊」

年初五時，賈永婕與老公現身自由廣場，自嘲竟能順口唱完《蔣公紀念歌》，驚覺洗腦教育之深，拒絕與蔣公常設展合照，直言要蠟像「繼續罰坐」，強勢「推銷」粉絲改看探討民主進程的《自由花蕊》展，並在留言板聲援黎智英。

「自由花蕊」常設展以普世的抗爭隱喻為核心，將自由比作需要細心守護與澆灌的花朵。展覽選址於具威權象徵意義的中正紀念堂，將其轉化為認識台灣民主化歷程的入口，帶領觀眾從戰後的世界民主浪潮出發，走過戒嚴時期的噤聲與社會控制，並直視白色恐怖對受難者家庭造成的創傷。透過歷史大事記、審訊室模擬及珍貴的遺書家書，展覽不僅呈現了台灣從威權走向言論自由的艱辛之路，更藉由當代影視音作品與反思，邀請國際觀光客與在地民眾共同思考民主的可貴，期許這份自由能如花蕊般在持續的守護中常青綻放。

中正紀念堂「自由花蕊」常設展自2025年11月24日起開展，於1樓常設展廳長期展出，每日09：00-18：00開放。

國家人權博物館景美園區前身為軍法看守所與美麗島大審場域，如今轉型為人權教育基地。（翻攝自臉書）

▶︎第三站：國家人權博物館（景美園區）——神速兌現承諾

應網友熱情建議，賈永婕短時間內兌現承諾，打卡造訪曾是關押政治犯的「景美看守所」。親自前往國家人權博物館，帶動年輕族群認識白色恐怖歷史的風氣。

國家人權博物館景美園區曾是白色恐怖時期的軍法看守所，也是「美麗島大審」的歷史現場。這裡完整保留了當年的押房、法庭與面會室，封存政治受難者在威權體制下的沉重記憶。如今園區從昔日的禁地轉型為人權教育基地，透過展示受難者的生命故事與遺書，讓大眾直視歷史傷痕，並深刻體會民主自由的珍貴與不易。

國家人權博物館（景美園區）位於新北市新店區復興路131號。

綠島人權園區昔為政治犯監獄，現為人權教育場域。（取自白色恐怖綠島紀念園區官網）

▶︎第四站：綠島人權園區—黑潮上被浪潮掩蓋的靈魂吶喊

儘管賈永婕的補課足跡尚未跨越黑潮，但綠島人權文化園區絕對是了解台灣民主進程不容錯過的一站。它曾是白色恐怖時期最惡名昭彰的政治犯監獄，包含1950年代關押政治犯的「新生訓導處」以及後來禁錮思想犯的「綠洲山莊」。這座與世隔絕的火燒島，見證了無數菁英在烈日與高牆下開鑿礁岩、被迫勞動的苦難歲月，更是許多靈魂最終的消逝之地。如今，這裡透過保留原始的押房、受難者公墓與生活遺址，訴說著那段被浪潮掩蓋的黑暗歷史，成為追思人權與反省威權最深刻的場景。

綠島人權園區位於台東縣綠島鄉公館村將軍岩20號。

走訪完賈董推薦的民主足跡後，我們更可以透過當代創作者的視角，從大螢幕與劇集中感受那段噤聲年代下的溫度與重量。下一篇影視作品，不僅是台灣故事的延伸，更是我們理解自由如何從瓦礫中綻放的最佳途徑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法