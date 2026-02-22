自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題）跟著「民主戰鬥機」賈永婕補課！盤點台灣必看的民主足跡與影視地圖

賈永婕自發展開「民主補課之旅」，走訪人權遺址與歷史現場。（翻攝自臉書）賈永婕自發展開「民主補課之旅」，走訪人權遺址與歷史現場。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／專題報導〕「現在我只想真真實實地，把不及格的台灣真實歷史學分補修。」 台北101董事長賈永婕近期的一番自白，意外推動了一波「認識台灣」的風潮。她化身「民主油罐車」，親自造訪多處人權遺址，不僅讓這些歷史現場再度受到關注，也提供了我們一個重新審視腳下土地的契機。以下為您整理賈永婕的補課足跡，以及建議搭配延伸認識的影視作品。

▶︎第一站：義光教會—塵封46年的傷痕近在咫尺

「世紀血案」爭議爆發後，賈永婕驚覺1980年發生的「林宅血案」事發地竟與她小時候住處及婚後跑步路線重疊，感嘆自己過去彷彿活在「平行時空」。她親訪義光教會，在平靜的空間中感受歷史的殘酷與愛的承接。賈永婕走遍一樓與地下室，看著十字架感悟愛是「記得、承接，然後繼續往前」。

義光教會前身為林義雄律師住宅，是1980年震驚社會的「林宅血案」事發地。為將這段政治暴力遺留的血淚傷痕轉化為公義與和平的力量，長老教會於1982年買下此處並改建為教會，取名「義光」象徵公義之光。這裡不僅是信仰空間，更是台灣首例由民間自主申請公告的轉型正義場址，見證了台灣從威權黑暗走向民主救贖的艱辛歷程。

台灣基督長老教會義光教會位於台北市大安區信義路三段31巷16號1樓

賈永婕走訪中正紀念堂自由廣場，反思威權教育記憶。（翻攝自臉書）賈永婕走訪中正紀念堂自由廣場，反思威權教育記憶。（翻攝自臉書）

▶︎第二站：中正紀念堂——打破威權洗腦的「自由花蕊」

年初五時，賈永婕與老公現身自由廣場，自嘲竟能順口唱完《蔣公紀念歌》，驚覺洗腦教育之深，拒絕與蔣公常設展合照，直言要蠟像「繼續罰坐」，強勢「推銷」粉絲改看探討民主進程的《自由花蕊》展，並在留言板聲援黎智英。

「自由花蕊」常設展以普世的抗爭隱喻為核心，將自由比作需要細心守護與澆灌的花朵。展覽選址於具威權象徵意義的中正紀念堂，將其轉化為認識台灣民主化歷程的入口，帶領觀眾從戰後的世界民主浪潮出發，走過戒嚴時期的噤聲與社會控制，並直視白色恐怖對受難者家庭造成的創傷。透過歷史大事記、審訊室模擬及珍貴的遺書家書，展覽不僅呈現了台灣從威權走向言論自由的艱辛之路，更藉由當代影視音作品與反思，邀請國際觀光客與在地民眾共同思考民主的可貴，期許這份自由能如花蕊般在持續的守護中常青綻放。

中正紀念堂「自由花蕊」常設展自2025年11月24日起開展，於1樓常設展廳長期展出，每日09：00-18：00開放。

國家人權博物館景美園區前身為軍法看守所與美麗島大審場域，如今轉型為人權教育基地。（翻攝自臉書）國家人權博物館景美園區前身為軍法看守所與美麗島大審場域，如今轉型為人權教育基地。（翻攝自臉書）

▶︎第三站：國家人權博物館（景美園區）——神速兌現承諾

應網友熱情建議，賈永婕短時間內兌現承諾，打卡造訪曾是關押政治犯的「景美看守所」。親自前往國家人權博物館，帶動年輕族群認識白色恐怖歷史的風氣。

國家人權博物館景美園區曾是白色恐怖時期的軍法看守所，也是「美麗島大審」的歷史現場。這裡完整保留了當年的押房、法庭與面會室，封存政治受難者在威權體制下的沉重記憶。如今園區從昔日的禁地轉型為人權教育基地，透過展示受難者的生命故事與遺書，讓大眾直視歷史傷痕，並深刻體會民主自由的珍貴與不易。

國家人權博物館（景美園區）位於新北市新店區復興路131號

綠島人權園區昔為政治犯監獄，現為人權教育場域。（取自白色恐怖綠島紀念園區官網）綠島人權園區昔為政治犯監獄，現為人權教育場域。（取自白色恐怖綠島紀念園區官網）

▶︎第四站：綠島人權園區—黑潮上被浪潮掩蓋的靈魂吶喊

儘管賈永婕的補課足跡尚未跨越黑潮，但綠島人權文化園區絕對是了解台灣民主進程不容錯過的一站。它曾是白色恐怖時期最惡名昭彰的政治犯監獄，包含1950年代關押政治犯的「新生訓導處」以及後來禁錮思想犯的「綠洲山莊」。這座與世隔絕的火燒島，見證了無數菁英在烈日與高牆下開鑿礁岩、被迫勞動的苦難歲月，更是許多靈魂最終的消逝之地。如今，這裡透過保留原始的押房、受難者公墓與生活遺址，訴說著那段被浪潮掩蓋的黑暗歷史，成為追思人權與反省威權最深刻的場景。

綠島人權園區位於台東縣綠島鄉公館村將軍岩20號

走訪完賈董推薦的民主足跡後，我們更可以透過當代創作者的視角，從大螢幕與劇集中感受那段噤聲年代下的溫度與重量。下一篇影視作品，不僅是台灣故事的延伸，更是我們理解自由如何從瓦礫中綻放的最佳途徑。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中